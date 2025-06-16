Borderlands 4 Ön Siparişe Açıldı! Türkiye Fiyatı Cep Yakıyor

Şubat ayında düzenlenen State of Play etkinliğinde tanıtılan Borderlands 4 ön siparişe açıldı. Bununla birlikte Borderlands 4'ün Türkiye fiyatı belli oldu. Peki, Borderlands serisinin yeni oyununu satın almak için ne kadar ödemek gerekiyor?

Borderlands 4'ün Türkiye Fiyatı Ne Kadar?

Steam'de Borderlands 4'ün standart sürümü 69,99 dolar (2.755 TL), Deluxe sürümü 99,99 dolar (3.936 TL), Super Deluxe sürümü ise 129,99 dolara (5.117 TL) fiyat etiketiyle ön siparişe açıldı.

Epic Games Store, Xbox mağazası ve PlayStation mağazasında ise standart sürüm 2.900 TL, Deluxe sürümü 3.600 TL, Super Deluxe sürümü ise 4.680 TL fiyata satılıyor.

Borderlands 4 Oynanış Videosu

Borderlands 4 Ne Zaman Çıkacak?

Borderlands 4 oyunu 12 Eylül 2025 tarihinde PlayStation 5, PC ve Xbox Series X/S platformları için satışa sunulacak. Oyunun PC sürümü Steam ve Epic Games Store üzerinden ön sipariş verilebiliyor.

Borderlands 4 Nasıl Bir Oyun?

Looter shooter türündeki oyunda baskıcı Timekeeper'dan kurtulmaya çalışırken aynı zamanda karşımıza çıkan tehlikeli düşmanları yok etmeye çalışacağız. Oyunda acımasız haydutlar, mekanik canavarlar ve vahşi yaratıkları bulunacak.

Tek oyunculu modun yanı sıra co-op özelliğini de içerecek Borderlands 4, arkadaşlarla oynanacak oyunlar arasında yer alacak. Co-op özelliği dört kişiye kadar destekleyecek.