2093 TL'lik Dev İndirim: Ucuz Hogwarts Legacy Fırsatını Kaçırmayın
Hogwarts Legacy'nin standart ve Digital Deluxe sürümleri indirime girdi. Kampanya ile birlikte oyun çok ucuzladı. İşte merak edilen detaylar!
Hogwarts Legacy'i henüz oynamamış olan oyuncular için kaçırılmayacak bir indirim fırsatı sunuldu. Uzun süre boyunca eğlenceli vakit geçirilmesine imkân tanıyan oyunu şu anda çok ucuza satın alabilmeniz mümkün
Hogwarts Legacy Çok Ucuzladı
Steam'de Yaz İndirimi başladı. Bu kampanya ile birlikte çok sayıda oyun indirime girdi. Bunlar arasında Hogwarts Legacy de bulunuyor. Yüzde 75 oranında indirime giren Digital Deluxe sürüm 69,99 dolardan (2.790 TL) 17,49 dolara (697 TL) düştü.
Açık dünya RPG oyunları oynamayı seven oyunculara hitap eden Hogwarts Legacy'nin standart sürümü de yüzde 75 oranında indirime girdi. Standart sürüm 59,99 dolar (2.390 TL) yerine 17,49 dolara (597 TL) satılmaya başlandı.
Yaz İndirimi kampanyası 10 Temmuz 2025 tarihinde sona erecek. Avalanche Software tarafından geliştirilen Hogwarts Legacy'i satın almak istiyorsanız minimum ve önerilen sistem gereksinimleri şu şekilde:
Hogwarts Legacy Minimum Sistem Gereksinimleri
- İşletim Sistemi: 64-bit Windows 10
- İşlemci: Intel Core i5-6600 3.3Ghz / AMD Ryzen 5 1400 3.2Ghz
- RAM: 16 GB
- Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 960 4 GB / AMD Radeon RX 470 4 GB
- DirectX: Sürüm 12
- Depolama: 85 GB kullanılabilir alan
Hogwarts Legacy Önerilen Sistem Gereksinimleri
- İşletim Sistemi: 64-bit Windows 10
- İşlemci: Intel Core i7-8700 3.2Ghz / AMD Ryzen 5 3600 3.6 Ghz
- RAM: 16 GB
- Ekran Kartı: NVIDIA GeForce 1080 Ti / AMD Radeon RX 5700 XT / Intel Arc A770
- DirectX: Sürüm 12
- Depolama: 85 GB kullanılabilir alan
Hogwarts Legacy Nasıl Bir Oyun?
Hogwarts Legacy, açık dünya RPG türünde bir oyundur. Harry Potter evreninde geçen oyunda Hogwarts Cadılık ve Büyücülük Okulu'ndaki bir öğrenciyi kontrol ediyoruz. Avalanche Software tarafından geliştirilen oyunda çeşitli sihirler yapabiliyor ve canavarlar ile savaşabiliyoruz.