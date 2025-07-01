2093 TL'lik Dev İndirim: Ucuz Hogwarts Legacy Fırsatını Kaçırmayın

Hogwarts Legacy'i henüz oynamamış olan oyuncular için kaçırılmayacak bir indirim fırsatı sunuldu. Uzun süre boyunca eğlenceli vakit geçirilmesine imkân tanıyan oyunu şu anda çok ucuza satın alabilmeniz mümkün

Hogwarts Legacy Çok Ucuzladı

Steam'de Yaz İndirimi başladı. Bu kampanya ile birlikte çok sayıda oyun indirime girdi. Bunlar arasında Hogwarts Legacy de bulunuyor. Yüzde 75 oranında indirime giren Digital Deluxe sürüm 69,99 dolardan (2.790 TL) 17,49 dolara (697 TL) düştü.

Açık dünya RPG oyunları oynamayı seven oyunculara hitap eden Hogwarts Legacy'nin standart sürümü de yüzde 75 oranında indirime girdi. Standart sürüm 59,99 dolar (2.390 TL) yerine 17,49 dolara (597 TL) satılmaya başlandı.

Yaz İndirimi kampanyası 10 Temmuz 2025 tarihinde sona erecek. Avalanche Software tarafından geliştirilen Hogwarts Legacy'i satın almak istiyorsanız minimum ve önerilen sistem gereksinimleri şu şekilde:

Hogwarts Legacy Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: 64-bit Windows 10

64-bit Windows 10 İşlemci: Intel Core i5-6600 3.3Ghz / AMD Ryzen 5 1400 3.2Ghz

Intel Core i5-6600 3.3Ghz / AMD Ryzen 5 1400 3.2Ghz RAM: 16 GB

16 GB Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 960 4 GB / AMD Radeon RX 470 4 GB

NVIDIA GeForce GTX 960 4 GB / AMD Radeon RX 470 4 GB DirectX: Sürüm 12

Sürüm 12 Depolama: 85 GB kullanılabilir alan

Hogwarts Legacy Önerilen Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: 64-bit Windows 10

64-bit Windows 10 İşlemci: Intel Core i7-8700 3.2Ghz / AMD Ryzen 5 3600 3.6 Ghz

Intel Core i7-8700 3.2Ghz / AMD Ryzen 5 3600 3.6 Ghz RAM: 16 GB

16 GB Ekran Kartı: NVIDIA GeForce 1080 Ti / AMD Radeon RX 5700 XT / Intel Arc A770

NVIDIA GeForce 1080 Ti / AMD Radeon RX 5700 XT / Intel Arc A770 DirectX: Sürüm 12

Sürüm 12 Depolama: 85 GB kullanılabilir alan

Hogwarts Legacy Nasıl Bir Oyun?

Hogwarts Legacy, açık dünya RPG türünde bir oyundur. Harry Potter evreninde geçen oyunda Hogwarts Cadılık ve Büyücülük Okulu'ndaki bir öğrenciyi kontrol ediyoruz. Avalanche Software tarafından geliştirilen oyunda çeşitli sihirler yapabiliyor ve canavarlar ile savaşabiliyoruz.