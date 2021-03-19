Bu Hafta A101 ve BİM'e Gelen Teknolojik Ürünler (19 Mart)

Perakende mağazalar zinciri olan BİM ve A101’e bu hafta gelen teknolojik ürünlere yakından bakıyoruz. BİM ve A101'de bu hafta hangi ürünler indirimde gelin hep beraber bakalım. Bu hafta BİM'e gelen teknolojik ürünler ve A101'e gelen teknolojik ürünler oldukça dikkat çekici görünmekte.

Kullanıcıların kalbine taht kuran BİM ve A101'de her hafta olduğu gibi bu hafta da birbirinden güzel teknolojik ürünler var. BİM ve A101'de gerçekleşen büyük indirim fırsatları ile vatandaşlar uygun fiyata teknolojik ürünleri satın alabiliyor. Lafı daha fazla uzatmadan ürünlere göz atalım.

BİM'e Gelen Teknolojik Ürünler

Bu hafta BİM'e herhangi bir teknolojik ürün gelmedi. BİM mağazalarına genelde her hafta en az 1 teknolojik ürün gelmekteydi ancak bu hafta gelmedi.

A101'e Gelen Teknolojik Ürünler

A101 mağazalarına her hafta teknoljik ürünler gelmeye devam ediyor. Bu hafta A101'e gelen teknolojik ürünler arasında oldukça dikkat çeken cihazlar yer alıyor.

Bu hafta A101'e gelen teknolojik ürünlerin listesi şu şekilde:

Toshiba 50UL2063DT 50" Ultra HD Smart Led TV 3.999 TL'den satışta.

Onvo OV42250 42"Full HD Android Smart Led TV 1.999 TL'den satışta.

Reeder P13 Blue Max Lite 1.499 TL'den satışta.

Redmi 10.000 mAh PowerBank 74.95 TL'den satışta.

Haylou LS-05 Akıllı Saat 199 TL'den satışta.

Piranha Full HD Pc Kamera 89.95 TL'den satışta.

Sizler gelen ürünler hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlardan görüşlerinizi paylaşmayı unutmayın! Telegram kanalımıza katılarak hem sorular sorabilir hem de teknolojik ürünler hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. Telegram kanalımıza burada yer alan bağlantıdan ulaşabilirsiniz.