Bu Hafta A101 ve BİM'e Gelen Teknolojik Ürünler (9 Ekim)

Perakende mağazalar zinciri olan BİM ve A101’e bu hafta gelen teknolojik ürünlere yakından bakıyoruz. BİM ve A101'de bu hafta hangi ürünler indirimde gelin hep beraber bakalım. Bu hafta BİM'e gelen teknolojik ürünler ve A101'e gelen teknolojik ürünler oldukça dikkat çekici görünmekte.

Kullanıcıların kalbine taht kuran BİM ve A101'de her hafta olduğu gibi bu hafta da birbirinden güzel teknolojik ürünler var. BİM ve A101'de gerçekleşen büyük indirim fırsatları ile vatandaşlar uygun fiyata teknolojik ürünleri satın alabiliyor. Lafı daha fazla uzatmadan ürünlere göz atalım.

BİM'e Gelen Teknolojik Ürünler

Bu hafta BİM mağazalarına iki adet teknolojik ürün geldi.

Akıllı Çocuk Takip Saati

Konum izleme, rehber ve arama özelliği, sms ve sesli mesaj özelliği ile dikkat çeken çocuk takip saati 499 TL'den BİM'de yerini aldı.

Taşınabilir Şarj Aleti 10.000 mAh

10.000 mAh kapasiteli USB Type-C girişi ve Micro USB girişi olan powerbank 49.90 TL'den satışta.

A101'e Gelen Teknolojik Ürünler

A101'e her hafta yeni teknolojik ürünler gelmeye devam ediyor. Bu hafta da yine pek çok ürün mağazalarda alıcısını bekliyor.

Toshiba 43LL2A63DT 43" Full HD Smart Led TV

Toshiba 43LL2A63DT 43" Full HD Smart Led TV'nin kullanışlı özellikleri arasında dahili HD uydu alıcısı, 3 adet HDMI ve 2 adet USB media player girişi bulunuyor. Dâhili Wifi özelliği ile Netflix, Prime Video, Youtube uygulamalarına kolayca ulaşarak evde geçirilen zamanları daha keyifli hale getiren bu özel ürün 3 yıl Vestel garantisiyle 2.499 TL’den tüm A101 marketlerinde alıcıların beğenisine sunuluyor.

Epson Yazıcı / Honor 9X

Epson L3110 ECOTANK Yazıcı, Tarayıcı, Fotokopi Cihazı 999 TL uygun fiyatı ile dikkat çekiyor. Bu özel ürün 8.500 sayfa siyah baskı kapasitesi ve 6.500 sayfa renkli baskı kapasitesiyle bu hafta tüm A101 marketlerinde.

Honor 9X Cep Telefonu, 6.59" Honor FullView; büyük ekranı, yüksek performanslı yapay zekâlı kirin 710F işlemcisi ile kullanım kolaylığı sağlıyor. 4 GB RAM, 128 GB dâhili hafızası sayesinde bilgileri güvenle saklayabilen telefon 2 MP derinlik sensörüne sahip. 48 MP ana kamerası, 8 MP 120 derece geniş açı kamerası ve 16 MP Pop-up öz çekim kamerası ile en güzel anıları ölümsüzleştiren cep telefonu, 2 yıl Honor Türkiye garantisi ve 2.599 TL fiyatıyla bu hafta A101 marketlerinde satışta.

Xiaomi Mi Band 4 ve Dahası!

Şık tasarımı ile ön plana çıkan Xiaomi Mi Band 4 Akıllı Bileklik, bildirim, mesaj ve aramaları görme, titreşim ve uyku takibi ile hayatı kolaylaştırıyor. 50 m derinliğe kadar su geçirmeme özelliği ile de göze çarpan ürün 2 yıl garanti kapsamında sadece 159 TL.

Günün her anında kullanıma oldukça uygun, müzik dinlemeyi ve telefon konuşmalarını keyifli hale getiren Xiaomi Earbuds 2 Kulaklık bu haftanın kaçırılmayacak ürünleri arasında yer alıyor. 300 mAh şarj kutusu batarya kapasitesi, 43 mAh kulaklık batarya kapasitesi, telefon ile kolay eşleşme özellikleri yanı sıra 2 yıl garantisiyle 139 TL’den satışa sunulan ürün tüm A101 market raflarında yerini alıyor.

Çeşitli alanlarda internet erişimini daha rahat hale getiren 2 yıl garantili Xiaomi Wi-Fi Pro Sinyal Yakınlaştırıcı da bu hafta 89,95 TL fiyatıyla A101 marketlerinde. Ürün, kablosuz bağlantı türü ile 300 Mbps hızı ve harici 2 anteni sayesinde internet daha güçlü bir şekilde her yere dağılıyor.

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