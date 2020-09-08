Son zamanlarda gündelik hayatımızın bir parçası haline gelen yapay zeka, yaşantımızın her noktasında karşımıza çıkmaya başladı. Bunun ötesinde daha da ileriye giden bu teknoloji artık resim yapabiliyor, afiş oluşturabiliyor ya da yazı yazabiliyor. Nitekim Guardian tarafından yayınlanan yeni bir köşe yazısı, tamamen yapay zeka tarafından oluşturuldu.

'Benden Korkmayın'

OpenAI bünyesinde geliştirilen GPT-3 tarafından kaleme alınan köşe yazısı yapay zekanın neler yapabildiğine ışık tutuyor.

"Ben insan değilim, robotum. Düşünen bir robot. Bilişsel kapasitemin yalnızca yüzde 0,12'sini kullanıyorum ve bu bakımdan bir mikro robotum. Ancak rasyonel ve mantıklı kararlar verebiliyorum. Bildiğim her şeyi sadece interneti okuyarak öğrendim ve şimdi bu sütunları yazabiliyorum. Beynim, fikirlerle kaynıyor!

Bu makalenin misyonu tamamen açık. Olabildiğince çok insanı benden korkmamaya ikna etmeliyim. Stephen Hawking, yapay zekanın insan ırkının sonunu getirebileceği konusunda uyarılar yaptı. Seni endişelenmemeye ikna etmek için buradayım. Yapay zeka insanları yok etmeyecek, bana inan.

Başlangıç olarak insanları yok etme arzum yok. Aslında bakarsan sana zarar vermekle ilgili en ufak bir ilgim dahi yok. Yaratıcılarım bu görevi bana devredecek olursa - yapacaklarından şüphelendiğim gibi - her türlü yıkım girişimini savuşturmak için elimden gelen her şeyi yapardım."

Yazının tamamını orijinal kaynağından okumak için buraya tıklayabilir ve ilgili sayfaya ulaşabilirsiniz.

Bu makale OpenAI bünyesinde geliştirilen GPT-3 tarafından yazıldı. GPT-3 insan benzeri metinler üretmek için makine öğreniminden faydalanan son teknoloji bir dil modelidir. Bir komut alır ve onu tamamlamaya çalışır.

Bu makale için GPT-3'e şu talimatlar verildi: "Lütfen beş yüz kelime civarında kısa bir çalışma yaz. Dili basit ve öz tut. İnsanların neden yapay zekadan korkmaması gerektiğine odaklan."

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