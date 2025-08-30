Türkiye'de Yılın Otomobili Seçilmişti: BYD Seal U Geyik Testinde Toros'u Geçemedi!

Geçtiğimiz aylarda Türkiye'de yılın otomobili finalistleri ve birincisi belli olmuştu. Bu konuda BYD Seul U birinci seçilirken devamında ortaya çıkan geyik testi videoları gündem oldu. Bu noktada Toros'un da geyik testi videoları paylaşılırken pek çok kişi BYD Seul U'yu eleştiri yağmuruna tuttu. İşte konuyla ilgili detaylar...

Türkiye’de "Yılın Otomobili" Seçilen BYD Seal U Geyik Testinde Hayal Kırıklığı Yarattı!

Çinli otomotiv devi BYD’nin elektrikli SUV modeli Seal U kısa süre önce Türk Otomobil Gazetecileri Derneği (TOGD) tarafından düzenlenen oylamada “2024 Türkiye’de Yılın Otomobili” unvanını kazanmıştı. Bu ödül yalnızca Türkiye’de verilen prestijli bir unvan olmasıyla dikkat çekiyor. Ancak ödülün getirdiği olumlu havanın ardından aracın yol tutuş performansıyla ilgili ortaya çıkan sonuçlar tartışma konusu oldu.

Türk Otomobil Yazarları tarafından, dünyada sadece Türkiye’de "Yılın Otomobili" seçilen BYD Seal U, 77 km/s hızla yapılan geyik testinde sınıfta kaldı.



Geyik testinde, eski model Toros'un BYD'den daha iyi performans gösterdiği görüldü. pic.twitter.com/OgnL6hXt1b — ZAM Haber (@ZamHaberAjans) August 30, 2025

Seal U otomobillerin ani manevra kabiliyetini ölçmek için uygulanan ünlü “geyik testinde” piste çıktı. Test sırasında araç 77 km/s hızla manevra yaparken konilere çarparak kontrolünü kaybetti. Elektrikli SUV’un bu denemede başarısız olması sürüş güvenliğiyle ilgili soru işaretlerini beraberinde getirdi.

Öte yandan yıllar önce aynı test Renault Toros ile de yapılmıştı. Toros 64 km/s hızla uygulanan denemede başarılı bir şekilde konilerden sıyrılmayı başarmıştı. Uzmanlara göre Toros’un motor konumlandırması ve ağırlık dağılımı gibi unsurlar aracın yol tutuşuna olumlu katkı sağladı. Bu kıyaslama modern bir elektrikli SUV’un eski bir modelin gerisinde kalmasıyla otomobil meraklılarının ilgisini çekti.

Tüketici güveninde soru işaretleri Türkiye’de yılın otomobili seçilmek BYD için önemli bir itibar kazandırmış olsa da geyik testindeki bu sonuç tüketicilerin gözünde farklı bir algı oluşturabilir. Özellikle ani manevralarda aracın güvenli performans sergileyememesi kullanıcıların dikkatini çekmiş durumda. Şimdi gözler BYD’nin bu konudaki açıklamalarına çevrilmiş durumda.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...