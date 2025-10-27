TikTok'un Sahibinden Steam'e Rakip Geliyor!

Dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinden ByteDance, oyun dünyasında büyük bir adım atmaya hazırlanıyor. Popüler sosyal medya platformu TikTok’un sahibi olarak bilinen şirket, “GameTop” adlı yeni platformla diijtal oyun sektörüne giriyor. İşte ayrıntılar...

ByteDance, GameTop ile Dijital Oyun Pazarına Giriyor

En iyi oyun indirme platformları arasında gösterilen dijital oyun mağazası Steam’e rakip olarak çıkması beklenen GameTop, yalnızca oyun satın alma ve indirme imkanı tanımayacak.

ByteDance’in geliştirdiği bu yeni sistem oyuncuların birbirleriyle iletişim kurabileceği, kendi içeriklerini paylaşabileceği ve çeşitli ödüller kazanabileceği etkileşimli bir sosyal alan sunacak. Buna göre platformda seviye sistemi ve rozetlerin de yer alacağı belirtiliyor.

Çin merkezli kaynaklara göre ByteDance, GameTop projesi için yoğun bir işe alım süreci başlattı. Şirket özellikle kullanıcı büyümesi, oyuncu etkileşimi ve topluluk yönetimi konularında uzman kişileri ekibine katmak istiyor.

GameTop’un ne zaman kullanıma sunulacağı ise şu an için bilinmiyor. Gözler ByteDance’te. Şirketin geliştirme sürecinde önemli bir aşamaya ulaşıldığında resmi bir duyuru yapması bekleniyr.

Dijital oyun alanında Steam, Epic Games Store ve Ubisoft Store gibi devler oldukça önde. Bu zorlu rekabet alanında GameTop’un nasıl bir konuma yükseleceği ise merak konusu. Bunu hep birlikte göreceğiz.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? GameTop adlı platformlardan beklentileriniz neler? Görüşlerizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.