CoD: Black Ops 7 Beklenenden Daha Erken Gelebilir! Tarih Ortaya Çıktı

Battlefield 6'nın en büyük rakiplerinden biri olan Call of Duty: Black Ops 7 için heyecanlandıran bir iddia ortaya atıldı. Bu iddiaya göre Call of Duty serisinin yeni oyunu beklenden daha erken gelebilir. Peki, Treyarch ve Raven Software tarafından geliştirilen oyun ne zaman satışa sunulacak?

Call of Duty: Black Ops 7'nin Çıkış Tarihi

PC, Xbox One, Xbox Series X/S, PlayStation 4 ve PlayStation 5 için geliştirilen Call of Duty: Black Ops 7'nin çıkış tarihi 14 Kasım olarak açıklanmıştı ancak iddiaya göre oyun bir hafta erken piyasaya sürülebilir. Yani Call of Duty serisinin yeni oyunu 7 Kasım tarihinde çıkabilir. Söz konusu iddiaya dair henüz herhangi bir resmî açıklama yapılmadı.

Call of Duty: Black Ops 7'nin Fragmanı

Call of Duty: Black Ops 7 Nasıl Bir Oyun?

En iyi savaş oyunları arasına katılmaya hazırlanan Call of Duty: Black Ops 7, birinci şahıs kamera açısıyla oynanabilen bir FPS oyunu olacak. 2035'te geçecek oyun, Call of Duty: Black Ops 6'daki olaylardan 40 yıl sonrasını konu alacak. Oyunda son teknoloji teçhizatla donatılmış David Manson ve ekibinin maceralarına tanık olacağız.

Çok sayıda kişi tarafından uzun süredir merakla beklenen oyunda hikâye modunun yanı sıra co-op, çok oyunculu ve zombi modları bulunacak. Co-op modu sayesinde hikâyeyi ister tek başımıza ister arkadaşlarımızla birlikte oynayabileceğiz. Co-op desteğinin 4 kişiye kadar destekleyeceği söyleniyor.

Call of Duty: Black Ops 7'nin Türkiye Fiyatı

Call of Duty: Black Ops 7'nin standart ve kasa olmak üzere iki farklı sürümü mevcut. Standart sürüm Steam'de 69,99 dolar (2.937 TL), PlayStation ve Xbox mağazalarında 3.199 TL fiyat etiketiyle ön siparişe açıldı.Kasa sürümü Steam'de 99,99 dolar (4.196 TL), PlayStation ve Xbox'ta ise 4.399 TL fiyat etiketine sahip. Oyun ilk günden Game Pass kütüphanesine eklenecek.