CoD: Black Ops 7'nin Fragmanı Sızdırıldı! Oynanış Mekaniği Şaşırttı

FPS türünü seven oyuncular tarafından merakla beklenen Call of Duty: Black Ops 7'nin fragmanı ortaya çıktı. Bu tanıtım videosu ile birlikte oyunun oynanış mekanikleri belli oldu. Görünüşe göre oyun oynanışı daha keyifli hâle getirebilecek özellik ile gelecek.

Call of Duty: Black Ops 7'nin Fragmanı Nasıl İzlenir?

En iyi savaş oyunları arasına katılmaya hazırlanan Call of Duty: Black Ops 7'nin yeni tanıtım videosu sızdırıldı. 14 saniye uzunluğundaki videoya göre oyunda mega zıplama olarak isimlendirilen bir özellik yer alacak. Bu özellik, oyuncuların havada süzülmesinden ziyade dikey harekete odaklanacak.

Mega zıplama hem düşmanlardan kaçmak için hem de binalar gibi yüksek noktalara ulaşabilmek için kullanılabilecek. Bu özellik aynı zamanda saldırı sürecinde de kritik bir rol oynayacak. Örneğin oyuncular, aniden düşmanın üzerine doğru yükselebilecek. Böylece düşmanın görüş açısından çıkıp onu etkisiz hâle getirebilecek.

Tanıtım videosunda robotların yanı sıra devasa büyüklükte bir insan da yer alıyor. Devasa insan ile olan mücadele, bir rüyanın parçası olduğu düşünülüyor çünkü Black Ops serisi, ana karakterlerin zihninde geçen, gerçeklik ve halüsinasyonların karıştığı görevlerle tanınıyor.

A Call of Duty: Black Ops 7 ad has gone live early pic.twitter.com/H1ZNw00zAt — CharlieIntel (@charlieINTEL) August 19, 2025

Call of Duty: Black Ops 7 Nasıl Bir Oyun Olacak?

Call of Duty: Black Ops 7, birinci şahıs kamera açısıyla oynanacak bir FPS oyunu olacak. 2035 yılında geçecek oyun, Call of Duty: Black Ops 6'daki olaylardan 40 yıl sonrasını konu alacak. Oyunda son teknoloji teçhizatla donatılmış David Manson ve ekibinin maceralarına tanık olacağız.

Oyunda hikâye modunun yanı sıra co-op, çok oyunculu ve zombi modları bulunacak. Co-op modu sayesinde hikâyeyi ister tek başımıza ister arkadaşlarımızla birlikte oynayabileceğiz. Co-op desteğinin 4 kişiye kadar destekleyeceği söyleniyor.

Call of Duty: Black Ops 7'nin Fiyatı Ne Kadar Olacak?

İddiaya göre Call of Duty: Black Ops 7'nin standart sürümü 69,99 dolar (2.861 TL), Vault isimli sürümü ise 99,99 dolar (4.088 TL) fiyat etiketiyle satışa sunulacak. Black Ops 6'da da benzer fiyat etiketlerini görmüştük. Dolayısıyla sızdırılan Black Ops 7 fiyatlarının doğru çıkma ihtimali yüksek.

Black Ops 6'nın standart sürümü Steam'de 69,99 dolar, PlayStation mağazasında 2.799 TL, Xbox mağazasında ise 2.799,99 TL fiyat ile satılıyor. Geçtiğimiz yıl satışa sunulan oyunun Game Pass kütüphanesinde yer aldığını belirtelim.

Call of Duty: Black Ops 7 Ne Zaman Çıkacak?

Call of Duty: Black Ops 7'nin 14 Kasım tarihinde PC, Xbox One, Xbox Series X/S, PlayStation 4 ve PlayStation 5 için satışa sunulacağı iddia edildi. Oyunun Nintendo Switch 2'ye geleceğine yönelik bir söylenti de mevcut. Call of Duty: Black Ops 6, 2024 yılının ekim ayında oyuncular ile buluşmuştu.