CapCut'a "Neden Daha Önce Yoktu Ki" Dedirten Özellik Geldi

CapCut, daha önce uygulamada olmamasına şaşıracağınız bir özellik aldı. Üstelik bu sadece uygulama için ek özellik anlamına gelmiyor. Bu özellikle birlikte iş arayanların ve profesyonel bir kariyer inşa etmek isteyenlerin birincil platformu LinkedIn'de öne çıkmak da oldukça kolay bir hâl alacak.

CapCut'a LinkedIn'de Paylaşma Özelliği Eklendi

En iyi mobil video düzenleme programları arasında yer alan CapCut'ın artık hiç olmadığı kadar fazla rakibi var. Instagram'ın Edits uygulamasından Adobe'nin yakında çıkacak olan Premiere uygulamasına kadar gerek iOS gerek Android platformlarında video düzenlemek için aralarından seçim yapabileceğiniz birçok uygulama bulunuyor.

Hatırlayacak olursanız CapCut pazara oldukça hızlı bir giriş yapmıştı. TikTok'un sahibi ByteDance'e ait olan uygulamanın geliştiricileri, bu hızlı büyümenin hızlı bir şekilde yok olmakla sonuçlanmaması için yeni özellikler eklemeye devam ediyor. Bu doğrultuda uygulamaya eklenen en yeni özellik ise videoları doğrudan LinkedIn'de paylaşma oldu.

Bu özellik sayesinde CapCut'ta bir video oluşturup düzenledikten sonra onu direkt LinkedIn'de paylaşabiliyorsunuz. Cihazınıza kaydedip LinkedIn'e gidip yükleme yapma gibi birden fazla adımdan oluşan zahmetli süreçten geçmenize gerek yok. CapCut ile paylaştığınız videolar eğer trendlerle ilgili trend videolar arasına girmesi de mümkün.

CapCut'ta eğer bir videoyu LinkedIn'de paylaşmayı seçerseniz videoda CapCut ile yapıldığına dair bir ifade yer alıyor. Ancak CapCut'ın video paylaşma ve keşfedilmeye dair bir etkisi bulunmuyor. Bir videoyu CapCut ile oluşturduğunuz için algoritma sizi öne çıkarmıyor ya da geriye atmıyor. Süreç normal video yüklemekle aynı şekilde ilerliyor.

Video düzenleme uygulamasının bu yeni hamlesi, daha geniş kitlelere ulaşmak istediğinin önemli bir göstergesi olabilir. Uygulama şimdiye kadar daha çok eğlence odaklı içerik üretimlerinde ön plana çıkıyordu çünkü şimdiye kadar genellikle bu şekilde tanıtıldı. Görünüşe bakılırsa CapCut, kendini kısıtlayan bu algıdan sıyrılarak daha geniş kitleler tarafından benimsenmeyi planlıyor.