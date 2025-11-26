ChatGPT Artık Sizin Yerinize Alışveriş Yapabiliyor!

Yüz milyonlarca kullanıcının ürün aramak, anlamak ve karşılaştırmak için zaten aktif olarak kullandığı ChatGPT, alışveriş deneyimini kökten değiştirecek bir yeniliğe imza atmak üzere. OpenAI, ünlü sohbet botunun kullanıcıların satın alma süreçlerinde en doğru kararı vermelerine yardımcı olmasını sağlayacak yeni "alışveriş araştırma" özelliğini resmen tanıttı.

Bu yeni sistem sayesinde, karmaşık ve derinlemesine araştırmalar gerektiren ürünleri bulmak artık saniyeler sürecek. Yapay zeka aracı kullanıcıların ihtiyaçlarına, bütçelerine ve tercihlerine tam olarak uyan seçenekleri zahmetsizce bulabilecek. İşte bu yeni özellik ile ilgili tüm detaylar!

ChatGPT'nin Alışveriş Araştırma Özelliği Nasıl Çalışacak?

OpenAI tarafından yapılan açıklamaya göre bu yeni özelliğin arkasında alışveriş süreçleri için özel olarak eğitilen yeni bir GPT-5 mini versiyonu bulunuyor. Bu yeni versiyonun güvenilir kaynakları okumak ve bu kaynaklardan edindiği bilgileri sentezleyerek yüksek kaliteli ürün karşılaştırmaları ve analizleri oluşturmak üzere geliştirildiği belirtiliyor.

Söz konusu model, alışveriş araştırması başlamadan önce kullanıcının gerçek ihtiyaçlarını anlamak ve sonuçları hassaslaştırmak için ek sorular sormaya başlıyor. Örneğin, kullanıcı bir "kamera" sorduğunda, sistem "Bütçeniz nedir?", "Daha çok fotoğraf mı yoksa video mu çekeceksiniz?" gibi sorularla en doğru sonuca ulaşmayı hedefliyor.

OpenAI, bu yeni deneyimin özellikle elektronik, güzellik, ev ve bahçe, mutfak gereçleri gibi çok fazla detay barındıran kategorilerde üstün bir performans sergilediğini iddia ediyor. Peki kullanıcılar alışveriş araştırma özelliğine nasıl erişebiliyor?

Alışveriş Araştırması Nasıl Başlatılır?

Söz konusu özellik, halihazırda ChatGPT'de açtığınız sohbet kutucukları üzerinden aktifleştirilebiliyor.. Bunun için ilk olarak ChatGPT'ye ihtiyaç duyduğunuz ürün ile ilgili genel bir bilgi vermeniz gerekiyor. Eğer aradığınız ürün derin bir araştırma gerekiyorsa sistem size otomatik olarak alışveriş araştırmasını başlatmayı öneriyor.

Bu kapsamda aşağıdaki adımları takip ederek alışveriş araştırması özelliğine ulaşabiliyorsunuz:

ChatGPT’ye bir alışveriş sorusu sorun. Sistem size otomatik olarak alışveriş araştırmasını başlatmayı önerecek. Bu öneriye dokunarak veya (+) menüsünden "alışveriş araştırması" seçeneğini manuel olarak seçerek süreci başlatabilirsiniz. Araştırma başladığında sistem görsel bir arayüz sunuyor. Bu arayüzde kullanıcılar bütçe ve özellik tercihlerini belirterek yapay zeka ile etkileşim kurabiliyor.

Herkesin Kullanımına Sunuldu

Yeni özellik bugün itibariyle tüm ChatGPT mobil ve web kullanıcıları için kullanıma açıldı. Üstelik şirket, özellikle tatiller ve özel alışveriş dönemlerinde kullanıcılarına destek olmak amacıyla yeni özelliğin kullanımını neredeyse sınırsız hale getireceğini belirtiyor.

ChatGPT Pro kullanıcıları için ise çıtayı bir üst seviyeye daha çıkarabiliyor. Söz konusu özellik bu plan kapsamında ChatGPT Pulse sistemi içerisinde çalışarak kullanıcının geçmiş konuşmalarını dikkate alacak ve proaktif bir şekilde kişiselleştirilmiş satın alma rehberleri sunabilecek.

Peki siz ChatGPT'nin yeni alışveriş araştırması özelliği hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım.