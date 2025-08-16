OpenAI Duyurdu: ChatGPT Artık Daha Samimi Olacak!

OpenAI, kısa süre önce kullanıma sunduğu GPT-5 modelinin fazla resmi bir üslup kullandığı gerekçesiyle yakında güncelleme yayınlayacak.

Emir Yasin Bolat -

OpenAI, geçtiğimiz günlerde yapay zeka dünyasında yeni bir kilometre taşı olarak değerlendirilen GPT-5 modelini resmi olarak tanıttı. Kısa sürede büyük ilgi toplayan model, kullanıcıların büyük kısmından olumlu geri dönüşler aldı. Ancak şirket CEO’su Sam Altman ise yakın zamanda yaptığı açıklamada lansman sürecinde bazı hatalar yaptıklarını kabul etti. Kısa süre önce ise OpenAI tarafından yapılan duyura göre ChatGPT'deki önemli bir eksiklik kapatılacak.

ChatGPT, Daha Samimi Hale Gelecek

OpenAI’ın resmi X hesabından yapılan açıklamada GPT-5’in önceki modellere kıyasla daha resmi bir üslup kullandığına dikkat çekildi. Şirket, önümüzdeki saatlerde yayınlanacak güncelleme ile modelin daha samimi bir dile kavuşacağını belirtti. Bu güncellemenin ardından kullanıcılar, “güzel soru” ve “güzel başlangıç” gibi motive edici ifadelerle karşılaşabilecek.

GPT-5'in Öne Çıkan Özellikleri

  • Sağlık alanında genişletilmiş bilgi kapasitesi
  • Sesli yanıt verme özelliği
  • 400.000 API token limiti (önceden 256.000)
  • Cynic, Robot ve Listener adlı üç yeni kişilik modu
  • Gelişmiş çeviri kabiliyeti ve daha fazla dil desteği
  • Görsel ve sesli mesajlardan içerik analiz etme
  • Daha güvenilir, yanıltıcı olmayan yanıtlar
  • Göreve göre otomatik “düşünme” veya “hızlı yanıt” modu seçimi

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? GPT-5'in verdiği yanıtları nasıl buldunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.

