OpenAI Duyurdu: ChatGPT Artık Daha Samimi Olacak!

OpenAI, geçtiğimiz günlerde yapay zeka dünyasında yeni bir kilometre taşı olarak değerlendirilen GPT-5 modelini resmi olarak tanıttı. Kısa sürede büyük ilgi toplayan model, kullanıcıların büyük kısmından olumlu geri dönüşler aldı. Ancak şirket CEO’su Sam Altman ise yakın zamanda yaptığı açıklamada lansman sürecinde bazı hatalar yaptıklarını kabul etti. Kısa süre önce ise OpenAI tarafından yapılan duyura göre ChatGPT'deki önemli bir eksiklik kapatılacak.

ChatGPT, Daha Samimi Hale Gelecek

OpenAI’ın resmi X hesabından yapılan açıklamada GPT-5’in önceki modellere kıyasla daha resmi bir üslup kullandığına dikkat çekildi. Şirket, önümüzdeki saatlerde yayınlanacak güncelleme ile modelin daha samimi bir dile kavuşacağını belirtti. Bu güncellemenin ardından kullanıcılar, “güzel soru” ve “güzel başlangıç” gibi motive edici ifadelerle karşılaşabilecek.

We’re making GPT-5 warmer and friendlier based on feedback that it felt too formal before. Changes are subtle, but ChatGPT should feel more approachable now.



GPT-5'in Öne Çıkan Özellikleri

Sağlık alanında genişletilmiş bilgi kapasitesi

Sesli yanıt verme özelliği

400.000 API token limiti (önceden 256.000)

Cynic, Robot ve Listener adlı üç yeni kişilik modu

Gelişmiş çeviri kabiliyeti ve daha fazla dil desteği

Görsel ve sesli mesajlardan içerik analiz etme

Daha güvenilir, yanıltıcı olmayan yanıtlar

Göreve göre otomatik “düşünme” veya “hızlı yanıt” modu seçimi

