ChatGPT Adım Adım İnsana Dönüşüyor! Bomba Güncelleme Aldı

ChatGPT'nin size verdiği cevaplar, doğal dil işleme modeline dayanmasından dolayı onu bir insan yerine koymanıza neden olabilir ancak insanlara göre önemli bir dezavantajı bulunuyor. Onunla olan konuşmalarınızı sadece belirli bir noktaya kadar hatırlayabiliyor. En azından şimdiye kadar öyleydi. Hafıza tarafında yapılan son iyileştirmeler, sohbet botunun artık öncekinden çok daha fazlasını hatırlamasına olanak tanıyor.

ChatGPT'ye Hafıza Güncellemesi Geldi

ChatGPT, hafıza güncellemesi aldı. Bu güncellemeye kadar OpenAI'ın yapay zeka destekli sohbet botuna 1 yıl öncesi ile ilgili bir soru yöneltildiğinde o döneme ait sohbet geçmişine eriminin olmadığına dair bir yanıt veriyordu. Kullanıcı ne kadar ısrarcı olursa olsun, o sohbetleri hatırlayamadığı için ilgili konu hakkında herhangi bir cevap üretemiyordu.

Yeni güncelleme ile birlikte sohbet botu artık 1 yıl öncesine kadar olan sohbet geçmişini hatırlayabiliyor. Bu da artık ona bir yıl önce konuştuğunuz bir konu ile ilgili sorular sorabileceğiniz anlamına geliyor. Örneğin 2025 yılının başlarında ona dersinizle ilgili bir şey sorduysanız onunla ilgili yeni bilgiler talep edebiliyorsunuz.

Bunu test etmek istiyorsanız ona "Sana bir yıl önce ne sormuştum?" şeklinde bir soru yöneltebilirsiniz. Size belirttiğiniz tarihte neler sorduğunuza dair kapsamlı bir cevap verecek. Bu, o dönemde neler hissettiğinizi, neleri araştırdığınızı veya en çok hangi konulara ilgi duyduğunuzu öğrenmenize de yardımcı olabilir.

Güncellemenin şu anlık yalnızca ChatGPT Plus ve Pro abonelerine özel olarak sunulduğunu da belirtmek gerekiyor. Sohbet botunu ücretsiz kullananlar için ne yazık ki hafıza özelliğinde aynı sınırlamalar geçerliliğini koruyor. Bu arada OpenAI'ın ChatGPT için reklamları test edeceğine yönelik söylentiler doğru çıktı. Şirket, X (eksi adıyla Twitter) hesabı üzerinden reklamların test edilmeye başlanacağını duyurdu.