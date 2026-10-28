Gemini Notebook Artık 1 Saatlik Ders Kaydını Not Defterine Çeviriyor

Google, NotebookLM'in 16 Temmuz 2026'da aldığı yeni adla anılan Gemini Notebook uygulamasının Android ve iOS sürümlerine ses kaydedici ekledi. Eylül 2026'da duyurduğu özelliği 27 Ekim 2026'da geniş kitleye açan şirketin kaydedicisi 1 saate kadar ses alıyor ve not defterine kaydın sesini değil metnini ekliyor.

Gemini Notebook'un Ses Kaydedicisi Nasıl Çalışıyor?

Ana sayfadaki yeni mikrofon simgesine basan kullanıcı, kaydı yeni bir not defterine ekliyor. Var olan bir not defterinin Kaynaklar sekmesinden başlatılan kayıt doğrudan o not defterine gidiyor. Kayıt ekranında dalga formu ve süre sayacının yanında duraklatma, silme ve bitirme düğmeleri bulunuyor.

Google'ın yardım sayfasına göre kayıt en fazla 1 saat sürebiliyor, uygulama arka plana alındığında ya da telefon kilitlendiğinde de devam ediyor ve metne dökülüp not defterine ses kaynağı olarak ekleniyor. Android Authority ve Android Police'in denemelerinde uygulama kayıt biter bitmez sesi Google'ın sunucularına yükledi. Kullanıcı bu metinden özet çıkarabiliyor, not defteri sohbetinde kayıtla ilgili soru sorabiliyor. Google kayda başlamadan önce ortamdakilerden izin istenmesini de öneriyor.

NotebookLM ile Gemini Notebook Aynı Uygulama mı?

Google'ın 2023'te Project Tailwind olarak tanıttığı ve sonra NotebookLM diye adlandırdığı uygulama, 16 Temmuz 2026'dan beri Gemini Notebook adını taşıyor. Google ürünü yine bağımsız bir uygulama olarak sunuyor, ama onu Gemini ve Google Arama ile daha sıkı bağlıyor. Kullanıcının yüklediği PDF, web sayfası, YouTube videosu ve ses dosyalarından özet, test ve bilgi kartı hazırlayan uygulamayı Google'ın beyanına göre 30 milyondan fazla kişi kullanıyor.

Google NotebookLM'i Aralık 2025'te Gemini sohbet botuna getirmiş, Mart 2026'da da uygulamaya sinematik sunum videoları hazırlama özelliğini eklemişti. 9to5Google'a göre şirket, kaydediciyi dağıtmadan önceki hafta yeni adlı uygulamayı Gemini sohbetlerine bağlı uygulama olarak da ekledi.

Kaydın Sesi Nerede Kalıyor?

Google'ın yardım sayfası, Gemini Notebook'un kaynak olarak kaydın metnini tuttuğunu, özgün ses kaydını saklamadığını yazıyor. Android Police de bu nedenle kaydın başkasıyla paylaşılamadığını ve metin hatalı çıktığında sesten kontrol edilemediğini belirtiyor. Öte yandan Android Authority'nin Android denemesi bu tabloyla tam örtüşmüyor: yayına göre ses dosyası telefonda Recordings > Notebook klasöründe dinlenebiliyor ve not defteri silinse bile orada kalıyor. iOS için böyle bir gözlem paylaşılmadı.

Kaydediciyi Pixel Recorder uygulamasıyla karşılaştıran Android Authority'nin denemesinde metin, yükleme bittikten birkaç saniye sonra geldi. Aynı denemede Gemini Notebook internet yokken sesi kaydetti, ama yükleme bitene kadar kayıt dinlenemedi ve metin görülemedi; Pixel Recorder metni kayıt sırasında internetsiz çıkarıyor. Yükleme, Android Police'in denemesinde ilk başta defalarca başarısız oldu. Kayıtta konuşanları ayırma özelliği olup olmadığı açıklanmadı.

Gemini Notebook'un Ses Kaydı Türkçe Çalışıyor mu?

Google kaydediciyi abonelik şartı koymadan kişisel Google hesaplarına ve Google Workspace kullanıcılarına sunuyor. Resmi duyuruda ülke kısıtı bulunmuyor; Android Police özelliğin dünya genelinde Android ve iOS kullanıcılarına açıldığını, Android Authority de yalnızca ABD ile sınırlı kalmadığını yazıyor. Google'ın Workspace blogu dağıtımın 15 Eylül 2026'da başladığını ve uzun sürebileceğini belirtmişti. Kaydediciyi göremeyenlere 9to5Google uygulamayı zorla durdurup yeniden açmayı öneriyor.

Gemini Notebook Türkiye'de ücretsiz kullanılabiliyor ve uygulamanın arayüzü Türkçe. Ancak Google'ın Eylül 2026 duyurusunda kaydediciyi anlatan paragrafa düştüğü dipnot, özelliğin ayarlarda çıktı dili olarak İngilizce seçili kullanıcılarda desteklendiğini söylüyor. Güncel yardım sayfasının kayıt bölümünde dil koşulu yazmıyor, ama Google kaydedicinin Türkçe kayıtları metne döküp dökmediğini açıklamadı. Telefondaki hazır bir ses dosyasını içe aktarma seçeneğinde Google, Türkçeyi desteklenen diller arasında sayıyor.

App Store ve Google Play'de ücretsiz sunulan uygulamanın Android sürümü, eski adıyla Google NotebookLM sayfasında bulunuyor.

Editörün Yorumu

Ders kaydını doğrudan çalışma notlarının yanına bırakmasının, Gemini Notebook'u telefonun kendi kaydedicisinden ayıran en güçlü yan olduğunu düşünüyorum. Buna karşın Türkçe derslerde bu avantaj, Google dil konusunu netleştirene kadar kâğıt üzerinde kalıyor. Türk öğrencilere önerim, dersi telefonun kendi kaydedicisiyle alıp ses dosyasını sonradan not defterine yüklemeleri. Türkçe destekli bu yolda hem metin elde ediliyor hem de kaydın kendisi telefonda kalıyor.