Çin'den Film Bile Yapan Yapay Zeka! Aşırı Gerçekçi Videolar Üretiyor

Google, son birkaç yıldır yapay zeka alanına odaklanmış durumda. Yıllardan beri teknoloji dünyasında var olmanın getirdiği tecrübe ile en iyi yapay zeka modellerini piyasaya sürdü. Veo 3 ise şimdiye kadar en çok konuşulan modellerinden biri oldu. Hatta o kadar iyi görünüyordu ki "rakipsiz" olarak nitelendiriliyordu. Çinli teknoloji devi ByteDance tarafından geliştirilen yeni model Seedance 2.0, bunu değiştirecek gibi görünüyor.

Seedance 2.0 Kullanıma Sunulmaya Başlandı

Seedance 2.0, kapalı beta testinden sonra video odaklı yapay zeka modeli Seedance 2.0'ı Dreamina hizmetine entegre ederek kullanıma sundu ancak birkaç günlük beta sürecinden sonra güvenlik tedbiri nedeniyle birkaç kısıtlama uygulandı. Tahmin edebileceğiniz üzere bu kısıtlamalar, gerçek insanlara ait görüntüleri yüklemenizi engelliyor.

Mevcut sınırlamadan ötürü gerçek bir kişinin videolarını referans olarak kullandıramıyorsunuz. Ancak kimlik doğrulaması yapılması ve gerekli iznin alınması durumunda gerçek kişilerin görüntülerini de içeren videolar elde edilebiliyor. Şu anki hâliyle oldukça etkileyici sinematik videolar oluşturuyor ancak bu model ile oluşturulan videolarda şu an küçük de olsa birkaç hata bulunuyor ancak ByteDance, bunların üzerinde iyileştirmelerin yapılmaya devam edildiğini belirtiyor.

Seedance 2.0'ın Özellikleri Neler?

Seedance 2.0, sadece birkaç kelimeden hareketle son derece gerçekçi görünen videolar üreten bir yapay zeka modeli olarak öne çıkıyor. Sinematik açılar, aydınlatma, sahne geçişleri, renklendirme, kullanıcı isteğine olan bağlılık ve çok daha fazlasını mevcut pek çok modele göre daha iyi bir şekilde ayarlıyor.

Yeni görüntü oluşturma modeli, ayrıntılı istekleri anlamakta çok daha iyi görünüyor. Hem kısa ve dikey videolar hem uzun ve yatay videolar oluşturabilen model tıpkı Veo 3.1 gibi ses ve görüntüyü aynı anda sunabiliyor. Ayrıca yüklenen bir görüntüyü referans noktası alarak bunu bambaşka bir şeye dönüştürebiliyor. Örneğin yeşil perdenin önünde yaptığınız sahte dövüş hareketlerini bir oyundan alınmış görüntüye dönüştürebiliyorsunuz.

Şu anda dünya genelinde en çok kullanılan video düzenleme uygulamaları arasında yer alan CapCut'a da entegre edileceği için video düzenleme süreçlerini oldukça zahmetsiz hâle getirecek. Henüz tüm CapCut kullanıcılarının erişimine açık olmasa da yakın bir zamanda kullanıma sunulması bekleniyor.