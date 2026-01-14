Bu Yapay Zeka Artık Çok Gerçekçi Dikey Videolar Oluşturuyor

Google, uzun bir süredir sohbet botu Gemini üzerinden çeşitli üretken yapay zeka modellerine erişim olanağı sağlıyor. En son görsel oluşturma ve düzenleme için Nano Banana Pro, video oluşturma içinse Veo 3.1'i kullanıma açtı. Şimdi de video odaklı modeline bir güncelleme getirerek kullanıcılara dikey formatta videolar üretme imkânı tanımaya başladı.

Yeni Veo 3.1 Güncellemesi Neler Sunuyor?

Gemini uygulaması için yapılan son Veo 3.1 güncellemesi, dikey formatta videolar oluşturmayı mümkün hâle getirdi. Bilindiği üzere TikTok ve Instagram gibi sosyal medya platformları daha çok telefon veya tablet üzerinden kullanıldığı için buralarda yayınlanan videolar da dikey formatta oluyor.

Make more expressive videos.

We’ve enhanced the way Veo 3.1 uses reference images to help you create videos that are more expressive, maintain more consistency and give you more creative control.



Outputs are more dynamic and engaging. Characters stay the same when the setting… pic.twitter.com/WhFvBfr4e7 — Google Gemini (@GeminiApp) January 13, 2026

Google'ın yapay zeka modeli Veo 3.1, Gemini'da her ne kadar yüksek kaliteli görüntüler oluştursa da videolar yatay formattaydı. Dolayısıyla kullanıcılar bir video üretme işleminin ardından video düzenleme uygulamasından kırpma işlemi gerçekleştirme ihtiyacı duyuyordu. Aksi takdirde video yüklendiğinde tam olarak istendiği gibi bir görüntü elde edilemiyordu.

Teknoloji devinin bu model için yaptığı yenilik, dikey videolar oluşturmayı da mümkün hâle getirerek videoları yeniden boyutlandırma sürecini tamamen ortadan kaldırdı. Kullanıcılar artık bir dikey fotoğraf yükleyebilir, araçlardan Veo 3.1'i seçebilir ve Gemini'dan fotoğrafı videoya dönüştürmesini isteyebilir. Bu işlem gerçekleştirildiğinde en boy oranı aynı kalıyor.

Güncellemenin getirdiği bir diğer dikkat çekici yenilik, Veo 3.1'in referans görüntülere -yani sizin yüklediğiniz görüntülere- daha sıkı bağlı kalması. Bu da en nihayetinde yüklediğiniz kişi ya da nesneleri çok daha iyi korumasına olanak sağlıyor. elde edilen sonuçlar daha ilgi çekici olurken ortam değişikliğinde ise karakterler aynı kalmaya devam ediyor. Bu arada güncellemenin şu an Google AI Plus, Pro ve Ultra abonelerine özel olarak sunulduğunu da belirtelim.