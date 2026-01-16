Herkesin Kullandığı WhatsApp Özelliği Kaldırıldı!

OpenAI tarafından geliştirilen popüler sohbet botu ChatGPT, web ve mobil uygulamalarının yanı sıra farklı platformlarda da bulunuyor. Bunlardan biri de 2024'ten bu yana WhatsApp idi. Kullanıcılar bir kişiyle sohbet ediyormuş gibi sohbet botu ile konuşabiliyordu. Bu sayede hızlı bir şekilde erişilebiliyordu. Ancak bu durum artık sona erdi. Popüler yapay zeka araçlarından ChatGPT, kısa süre önce WhatsApp’tan kaldırıldı. İşte ayrıntılar...

WhatsApp İçin ChatGPT Desteği Sona Erdi

Yapay zekâ devinin Ekim 2025'te duyurduğu desteğin sona erme tarihi olan 15 Ocak 2026'ya geldik. Buna göre ChatGPT, artık WhatsApp üzerinden kullanılamayacak. Uygulamanın sahibi Meta tarafından yapılan açıklamaya göre sohbet botunun uygulamadan kaldırılma sebebi ise mesajlaşma servislerine çok fazla yük bindirmesiydi.

Ancak ABD'li sosyal medya devinin servislere çok fazla yük binmesini bir bahane olarak gösterdiği söyleniyor. Firmanın bu kararının arkasındaki asıl sebebininse şirketin kendi sohbet botu Meta AI'yı öne çıkarmak istemesi olarak gösteriliyor. Yani rekabette avantaj elde etmeyi amaçlıyor.

Şu anda WhatsApp üzerinden ChatGPT'ye mesaj gönderdiğinizde hizmetin artık kullanılamadığı ve kullanmaya devam edebilmek için uygulamanın indirilmesi gerektiği mesajı gösteriliyor. Öte taraftan ChatGPT'nin yanı sıra Microsoft Copilot ve Peplexity sohbet botları da yakında anlık mesajlaşma uygulamasından kaldırılacak.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? WhatsApp üzerinden ChatGPT kullanıyor muydunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.