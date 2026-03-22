Chery Kampanyaları Büyüttü! 1 Milyon TL Kredi ve 3 Depo Yakıt Hediye!

Türkiye otomobil pazarında artan kur ve yakıt fiyatları bir yandan da otomobil satışlarında düşüşe sebep oldu. Bu noktada pazara girdiği ilk günden itibaren başarılı satışlar elde eden Chery yeni kampanyalarını sunmaya başladı. Chery, sıfır otomobil satın almak isteyen tüketicilere düşük faizli kredi finansmanı yanında 3 depoya kadar da yakıt hediyesi gibi farklı kampanyalar sunmaya başladı. İşte Chery sıfır otomobil kampanyaları ve kredi oranlarının detayları...

Chery 1 Milyon TL Kredi Kampanyası Neleri Kapsıyor?

Chery tarafından sunulan kampanya kapsamında sıfır otomobil almak isteyenlere 1 milyon TL’ye kadar değişen faiz oranlarında kredi desteği sağlanıyor. Kampanya detaylarına göre ticari müşterilere özel 600 bin TL için 6 ay vadeli sıfır faizli kredi imkanı sunuluyor. Bunun yanında 11 ay vadeli yüzde 0,99 faiz oranlı 1 milyon TL kredi veya alternatif olarak 6 ay vadeli yüzde 1,28 faizli 1 milyon TL kredi seçenekleri de kampanya kapsamında yer alıyor. Bu finansman desteği özellikle yüksek fiyatlı SUV modellerinde erişilebilirliği artırmayı hedefliyor.

Chery 1 Milyon TL Kredi Kampanyası Hangi Modellerde Geçerli?

Sunulan kredi kampanyası Chery TIGGO 7 ve TIGGO 8 modellerinde geçerli olarak duyuruldu. TIGGO 8 modelinin 2025 model yılı Prestige versiyonunda ticari müşterilere özel kredi seçenekleri sunulurken TIGGO 7 tarafında ise 2025 ve 2026 model yılı Prestige 4x2 ve Prestige 4x4 versiyonları kampanyaya dahil edildi. Bu modellerde hem sıfır faizli kredi hem de 1 milyon TL’ye kadar uzanan finansman seçenekleri sunuluyor.

Chery Yakıt Kampanyasına Nasıl Katılabilirsiniz?

Kampanyanın bir diğer dikkat çeken detaylarından biri de yakıt hediyesi oldu. Chery tarafından paylaşılan bilgilere göre TIGGO 7 4x4 modelini satın alan müşterilere 3 tam depo yakıt karşılığı yakıt çeki veriliyor. Bu destek yaklaşık 2 bin kilometrelik bir kullanıma karşılık gelecek şekilde hesaplanıyor. Sunulan yakıt desteği kampanya döneminde kullanıcıların toplam maliyetini düşürmeyi hedefliyor. Ayrıca artan yakıt fiyatlarını da göz önüne aldığınızda yeni bir otomobil satın aldığınızda yakıt masraflarının bir nebze azalması oldukça kârlı bir yatırım.

Chery 1 Milyon TL Kredi ve Yakıt Kampanyası Ne Zamana Kadar Geçerli?

Paylaşılan kampanya detaylarına göre hem kredi desteği hem de yakıt hediyesinin mart ayı boyunca geçerli olduğu belirtiliyor. Kampanyanın stoklarla sınırlı olabileceği ve bayi bazlı değişiklik gösterebileceği ifade ediliyor. Bu nedenle kampanyadan yararlanmak isteyen kullanıcıların güncel bilgileri yetkili satıcılardan kontrol etmesi öneriliyor. Ayrıca bu kampanyalara ek nakit desteği ve diğer indirimli fiyat avantajları için yetkili satıcılar ile birebir görüşmek daha etkili olabilir.

Editörün Yorumu

Türkiye'de otomobil satışları her ne kadar düşmüyor gibi gözükse de aslında herkes ekonomi odaklı otomobiller satın alıyor. Bu sebeple premium segment otomobillerin satışlarında düşüşler kaçınılmaz oluyor. Buna rağmen Chery başarılı satış rakamlarına sahip olsa da markanın altın günlerini yaşadığı dönemlere kıyasla yaşadığı düşüş direkt olarak tüketicilere yeni ve cazip kampanyaların yolunu açıyor. Kredi ve yakıt desteği ile özellikle TIGGO 7 ve TIGGO 8 modellerine olan ilgiyi arttırması bekleniyor.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım.