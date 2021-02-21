Chrome'un Daha Az RAM Kullanması İçin Bu Güncellemeyi Yükleyin

Google, Chrome'un daha az RAM kullanması için yeni bir güncelleme üzerinde çalışıyor. Chrome'un kullandığı RAM miktarını sınırlamak Google için büyük öncelik haline geldi.

Chrome'un bilgisayarların RAM'ini gerçekten ne kadar kullandığını hepimiz biliyoruz. Birkaç yıl önce Google, yeni güvenlik katmanları getirdiğini söyleyerek Chrome'un RAM tüketimini daha da artırdı. Ancak ortaya çıkan son raporlara göre Google, Chrome'un bilgisayarınızın RAM'ine olan iştahını azaltmak için yeni bir güncelleme üzerinde çalışıyor.

Chrome'un daha az RAM kullanmasını sağlayan güncelleme

Teknoloji devi, Chrome'un performansını artırmayı amaçlayan "PartitionAlloc-Everywhere" desteği üzerinde çalışıyor olabilir. Bu ekleme, temelde Chrome'un daha hızlı başlamasını, dahili sayfaları daha hızlı yüklemesini ve bilgisayar kaynaklarının daha iyi yönetilmesine olanak sağlayacak.

Google Chrome son sürüm betası üzerindeki araştırmalar devam ederken, Google'ın iki yıldır "PartitionAlloc-Everywhere" entegrasyonu üzerinde çalıştığı keşfedildi. Bu seçenek kısa süre önce Windows 10, Linux ve Android'de Chrome'un genel beta sürümünde etkinleştirildi. Son güncellemeyle birlikte desteğin yıl sonuna kadar kararlı sürüme geçmesini beklemek mümkün.

Windows Latest'e göre Google, en çok Windows 10 ve Android'e odaklanıyor. Güncelleme ayrıca Linux'ta da sunulacak, ancak "PartitionAlloc-Everywhere" şu anda kararlılık sorunları ortaya çıkarıyor. Bu nedenle dağıtımında gecikmeler yaşanabilir.

Son yıllarda Google, Chrome'un RAM tüketimini azaltmak için birden fazla girişimde bulundu. Örneğin Chrome 79 ile "sekme dondurma" özelliğini devreye soktu. Bu seçenek, arka planda 5 dakikadan daha fazla bulunan tüm sekmelerin, RAM ve pilden tasarruf etmek için herhangi bir görevi gerçekleştirmesinin önüne geçiyor.

Google'dan karanlık mod hamlesi

Google, Windows 10 ve macOS'ta Google Arama için karanlık bir modu test etmeye başladı. Karanlık modun tüm kullanıcılara henüz açılmadığı aktarılıyor.

Windows ve macOS'taki pek çok kullanıcı, yeni karanlık temayı deneme daveti alıyor. Bildirim gönderilen kullanıcılar karanlık modu denemeye başlıyor. Karanlık mod etkinleştirildiğinde, Google Arama sayfaları rahat bir gece okuma deneyimi için koyu griye çevriliyor.

Kullanıcılar temayı Açık, Koyu ve Sistem Varsayılanı olarak ayarlama seçeneğine sahip olacak. Seçeneği "Sistem Varsayılanı" olarak ayarlarsanız, işletim sisteminizin mevcut temasıyla eşleştirilecek.