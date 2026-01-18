Chrome Yıllardır Beklenen Özelliğe Kavuşuyor: Kullanımı Kolaylaşacak!

Google Chrome dünyanın en çok kullanılan internet tarayıcısı olsa da zaman zaman bazı kullanıcıların arayüz konusundaki eleştirilerine maruz kalabiliyor. Özellikle internette araştırmayı seven ve aynı anda onlarca sekmeyi açık bırakan kullanıcıların yıllardır Google'dan ısrarla istediği bir özellik vardı.

Şirket kullanıcıların sesini sonunda duydu ve sekmeleri ekranın üst kısmından alıp yan tarafa taşıyan dikey sekme özelliği kısa bir süre önce test etmeye başladı. Yıllardır Microsoft Edge ve Opera gibi tarayıcılarda kullanılan bu özellik yakın zamanda Chrome kullanıcılarının da beğenisine sunulacak. İşte detaylar!

Chrome'un Yeni Dikey Sekme Özelliği Nasıl Çalışacak?

Geçtiğimiz günlerde yayınlanan Chrome 145 Beta test edilen özellik temel olarak üst bölümde yer alan sekme düzenini dikey forma dönüştürüp ekranın sol tarafına taşıyor. Böylelikle daha modern bir görünüme kavuşan sekme bölümü aynı zamanda kullanıcılara önemli bir özgürlük de sunacak.

Paylaşılan ekran görüntülerine göre kullanıcılar yan tarafa alınan sekme panelini kendi isteğine göre daraltıp genişletebiliyor. Bununla birlikte yeni düzen şimdiye kadar pek de ilgi görmeyen 'Sekme Grupları' özelliğini de çok daha işlevsel ve pratik bir forma taşıyor.

Nasıl Kullanılır?

Yeni özelliğin tam olarak ne zaman kararlı sürüme ekleneceği henüz bilinmiyor. Öte yandan eğer bir Chrome Beta kullanıcısıysanız beklemenize gerek yok. Özellik beta sürümünde varsayılan olarak kapalı gelse de gelişmiş ayarlar menüsü üzerinden dikey sekmeleri aktif hale getirebiliyorsunuz.

Google Chrome adres çubuğuna "chrome://flags/#vertical-tabs" yazın ve Enter'a basın. Karşınıza çıkan ayar seçeneğini "Enabled" (Aktif) konumuna getirin. Değişikliğin geçerli olması için tarayıcıyı yeniden başlatın. Tarayıcı tekrar açıldığında sekme çubuğunun üzerine sağ tıklayın. Açılan menüden "Sekmeleri yana taşı" seçeneğini işaretleyerek dikey görünüme geçiş yapabilirsiniz.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Siz Chrome'un yeni sekme tasarımını beğendiniz mi? Yorumlarda buluşalım.