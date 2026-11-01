Chrome Formları Artık Gmail'inizden Dolduracak

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Google, Chrome otomatik doldurma özelliğinin Gmail'deki bilgileri de form önerisi olarak sunacağını 28 Ekim 2026'da duyurdu. Gemini destekli özellik, uçuş rezervasyonu ya da sipariş numarası isteyen formları e-postayı açmadan doldurmayı sağlıyor. Google dağıtıma ABD'den başladı ve Türkiye için bir tarih vermedi.

Chrome'un Gmail'den Aldığı Bilgiler

Google'ın blog yazısına göre Gelişmiş Otomatik Doldurma (enhanced autofill), Gemini'nin Kişisel Zeka (Personal Intelligence) özelliğiyle çalışıyor. Özellik Gmail'deki sipariş numaralarını, kargo takip bilgilerini ve uçuş rezervasyonlarını forma öneri olarak getiriyor. Chrome'un yardım sayfası örnekleri biraz farklı sıralıyor ve uçuşları, taşıtları ve siparişleri sayıyor. Blog yazısı taşıt bilgisinden söz etmiyor.

Gmail'den gelen öneriler, açılır listede "Suggested by Gemini" başlıklı ayrı bir bölümde görünüyor. Öneri üzerindeki menüden bilginin alındığı e-postaya ulaşmak mümkün. Chrome bu e-postayı Gmail'de yeni bir sekmede açıyor. Android Police'e göre Android'de aynı menüyü açmak için öneriye uzun basmak gerekiyor.

Chrome'un otomatik doldurması Kasım 2025'te pasaport ve ehliyet bilgilerini de doldurmaya başlamıştı. 9to5Google'ın aktardığına göre Google bu yeniliği Mayıs 2026'da önceden tanıtmıştı. Google'ın Temmuz 2026'da Chrome'un deneme kanalı Canary'de test ettiği ilk hali Gmail'in yanında Google Fotoğraflar'dan ve diğer bağlı uygulamalardan da bilgi çekiyordu. Kullanıma açılan sürümde kaynak olarak Gmail kaldı.

Özelliği Açma ve Kapatma

Gmail önerileri, Kişisel Zeka'yı kendisi açmış kullanıcılarda çalışıyor. Kişisel Zeka varsayılan olarak kapalı geliyor. Kişisel Zeka açık olan hesaplarda Gmail önerilerini yöneten anahtarın varsayılan olarak açık mı kapalı mı geldiğini Google açıklamadı. Şirket özelliğin açık olup olmayacağını ve neye erişebileceğini kullanıcının Chrome ayarlarından belirleyebildiğini söylüyor.

Masaüstünde sağ üstteki 3 nokta menüsünden Ayarlar > Otomatik doldurma ve şifreler yolunu izleyip "Otomatik doldurma ayarları" bölümündeki Enhanced autofill seçeneğine girmek gerekiyor. Buradaki "Find and fill with Gemini" anahtarıyla özellik açılıp kapatılabiliyor. Tek bir öneriyi kaldırma seçeneği öneri menüsünde bulunuyor. Chrome'un yardım sayfası bu seçeneğe "Remove from Chrome" derken Google'ın tanıtım görseli ve Android Police "Remove suggestion" diyor. Öneriyi kaldırmak e-postayı silmiyor. E-posta silindiğinde ise öneri de listeden çıkıyor.

Chrome'un yardım sayfasına göre Gmail'den gelen bilgi tarayıcı içinde düzenlenemiyor. Notebookcheck'e göre Gemini'nin Gmail'e erişimini tamamen kesmek isteyenlerin Gemini ayarlarından Gmail bağlantısını kaldırması gerekiyor.

Gelen Kutusunu Tarayıcıya Açmanın Gizlilik Boyutu

Google blog yazısında hassas verilerin şifrelendiğini ve kontrolün kullanıcıda kaldığını yazıyor. Şirket duyurusunda Gmail içeriğiyle yapay zeka modellerini eğitip eğitmediğine değinmiyor. Google Kişisel Zeka'yı Nisan 2026'da Avrupa Ekonomik Alanı, İsviçre ve Birleşik Krallık dışındaki ülkelere açarken Gmail ve Fotoğraflar içeriğiyle modellerini eğitmediğini söylemişti.

Gelen kutularının çok hassas bilgiler barındırdığını hatırlatan Android Authority, otomatik doldurmayı biraz fazla hevesli bulduğunu yazıyor. Site ayrıca Google'ın gizlilik politikasına göre Kişisel Zeka ile paylaşılan veriyi reklamları kişiselleştirmek için kullanabildiğini hatırlatıyor. Android Authority'ye göre bu, otomatik doldurmanın Gmail verisini reklam için kullanacağı anlamına gelmiyor ama soru işareti doğuruyor. Notebookcheck da reklam politikasındaki bu değişikliğe değiniyor.

Türkiye'deki Kullanıcılar İçin Durum

Google, özelliği ABD'de masaüstü, Android ve iOS için Gemini in Chrome kullanan, 18 yaşını doldurmuş ve Kişisel Zeka'yı açmış kişilere kademeli olarak dağıtıyor. Google'ın Kişisel Zeka sayfasına göre özellik kişisel Google hesabı istiyor. İş ve okul hesapları kapsam dışında. Şirket özelliğin hangi Chrome sürümüyle geldiğini ve diğer ülkelere ne zaman açılacağını belirtmedi.

Türkiye'deki kullanıcıların önündeki ilk engel, özelliğin dayandığı ve Google'ın Chrome'a eklediği Gemini asistanı. Google'ın yardım sayfasındaki desteklenen ülkeler listesinde 29 Ekim 2026 itibarıyla Türkiye bulunmuyor. Türkçe ise desteklenen diller arasında. Türkiye'deki kişisel Google hesapları, Gmail önerilerinin dayandığı ve Android Auto'ya da gelen Kişisel Zeka özelliğini kullanabiliyor.

Google'ın sıraladığı koşullar arasında ücretli abonelik bulunmuyor. ABD'de Kişisel Zeka Mart 2026'dan bu yana ücretsiz Gemini kullanıcılarına da açık. Türkiye'de Google Chrome kullananların özelliğe ulaşabilmesi için hem Gmail önerilerinin hem de Gemini in Chrome'un Türkiye'ye açılması gerekiyor.

Editörün Yorumu

Check-in formuna yazılacak rezervasyon kodunu Gmail'de arayanlar için bu özellik gerçekten zaman kazandırıyor. Yine de Kişisel Zeka'ya açılan verinin reklamları da şekillendirebildiği bir dönemde Google'ın anahtarın varsayılan konumunu açıklamaması bence ciddi bir eksik. Özellik Türkiye'ye gelirse ilk iş "Find and fill with Gemini" anahtarını kontrol etmenizi, seyahat ve alışveriş formlarını sık doldurmuyorsanız kapalı tutmanızı öneririm.