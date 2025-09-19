Chrome, Edge'in Sevilen Özelliğini Alıyor! Tamamen Değişecek

Google Chrome'a Microsoft Edge'in popüler özelliği Copilot'a benzer özellik geldi. Şimdilik sadece belirli bölgedeki kullanıcıların erişimine açık olan yapay zeka özelliği sadece bilgi sağlamakla kalmayacak, belirli görevleri de sizin yerinize otomatik olarak gerçekleştirecek. Böylece birçok yönden zamandan tasarruf edeceksiniz.

Google, Chrome'da Yapay Zeka Özellikleri Sunuyor

Google, Chrome tarayıcısına kendi yapay zeka modeli Gemini'ı entegre etti. Gemini özelliğini Türkiye'de kullanıma sunulduktan sonra Microsoft Edge'deki Copilot'ta olduğu gibi sağ üst köşedeki Gemini logosuna tıklayarak etkinleştirebileceksiniz.

Gemini entegrasyonu ile farklı sekmelerdeki bilgileri karşılaştırma imkânı elde edeceksiniz. Yapay zeka, farklı sekmelerdeki bilgileri karşılaştırıp size özetini sunacak. Ayrıca açık olmayan web sayfalarından da bilgi çekmek mümkün olacak. Gemini, önceden ziyaret ettiğiniz web sayfalarındaki bilgileri hatırlayacak ve size aradığınız bilgiyi doğrudan sunacak.

Şirketin hizmetlerini yaygın olarak kullananların işini oldukça kolaylaştıracak bir özellik de olacak. Google Takvim, Google Haritalar gibi diğer hizmetlerden alınan bilgileri size sekmeden ayrılmadan özetleyecek. Böylece her hizmeti tek tek açıp ekstra zaman kaybetmenize gerek kalmayacak.

Şimdilik kullanımda olmasa da gelecek aylarda agent özelliği de kazanacak. Bu, tarayıcının belirli görevleri sizin yerinize gerçekleştirmesine olanak tanıyacak. Örneğin sipariş verme ya da randevu alma gibi işlemleri sizin yerinize Gemini yapacak. Bir diğer deyişle kontrolü yapay zekaya devredeceksiniz.

Google Chrome'a gelen Gemini özelliği ayrıca kimlik avı saldırılarına karşı da daha gelişmiş koruma sağlayacak. Kötü amaçlı yazılım indirmeniz veya hesap bilgilerinizi girmeni için sizi kandırmaya çalışan web sitelerinin tuzağına düşmenizi engelleyecek. Buna ek olarak parola yöneticisi işlevi de üstlenecek.

Yeni özellikler ilk olarak Amerika Birleşik Devletleri'ndeki tüm Windows ve macOS kullanıcılarına sunuluyor ve sadece İngilizce desteği mevcut. Mobil kullanıcıların da erişimine açılacak özelliğin yakında daha çok ülkede kullanıma sunulması bekleniyor.