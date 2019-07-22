Çin'in Uzay İstasyonu Tiangong-2, Planlandığı Gibi Dünya'ya Düştü

Çin’in küçük uzay istasyonu Tiangong-2, görev süresinin bitmesiyle birlikte planlandığı gibi Güney Pasifik Okyanusu'na düştü.

2016 yılında uzay teknolojileri için küçük bir test laboratuvarı olarak tanıtılan Tiangong-2, başlangıçta sadece iki ya da üç yıl boyunca uzayda kalacaktı; ancak beklenenden daha uzun süre hayatta kalan ve insanlı görevler için bir istasyon görevi görmeye devam eden Tiangong-2, uzayda toplam 1.000 gün geçirdi.

Sekiz ton ağırlığında olan ve istasyon standartlarına göre nispeten küçük olan Tiangong-2, uzay macerasının sonuna geldi. Atmosfere giriş yaptıktan sonra küçük parçalara ayrılan uzay istasyonu, Güney Pasifik Okyanusu'na kontrollü bir şekilde indirildi.

Tiangong-2’nin selefi olan Tiangong-1, geçtiğimiz yıl kontrolsüz bir şekilde Dünya’ya düşmüştü. 2011 yılında uzaya fırlatılan uzay aracı, 10.4 metre uzunluğunda ve yaklaşık 8.75 ton ağırlığındaydı.

Son dönemde uzay projelerine önemli ölçüde kaynak ayıran Çin, geliştirdiği yeni uzay istasyonu için 2021 ve 2022 yıllarında iki deneysel modülü yörüngeye yerleştirecek.

Şu anda planlama aşamasında olan gelecekteki tüm insanlı görevler için astronot alımlarını önemli ölçüde artıran Çin uzay ajansı, Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan (ISS) bağımsız olarak kendi uzay istasyonuna sahip olmak istiyor.