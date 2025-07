1.999 TL'lik Civilization 6 Bedava Dağıtılıyor! Hemen Alın

Epic Games düzenli olarak her hafta bedava oyun sunmaya devam ediyor. Bu oyunlar bazen büyük bütçeli olurken bazen ise bağımsız yapımlar olabiliyor. Peki, Epic Games bu hafta hangi oyunları ücretsiz veriyor?

Civilization 6 Ücretsiz Nasıl Oynanır?

Epic Games, Civilization 6 Platinum Edition'ı bedava veriyor. Bu oyunu Epic Games mağazası üzerinden ücretsiz olarak indirebilir ve oynamaya başlayabilirsiniz. Oyunu herhangi bir ücret ödemeden kütüphaneye eklemek için 24 Temmuz 2025 tarihine kadar zamanınız var.

Platinum sürümünde oyunun yanı sıra "Vikings Scenario", "Poland Civilization & Scenario", "Australia Civilization & Scenario", "Persia and Macedon Civilization & Scenario", "Nubia Civilization & Scenario" ve "Khmer and Indonesia Civilization & Scenario" DLC'leri yer alıyor. Ayrıca "Rise and Fall" ve "Gathering Storm" isimli genişletmel paketleri de bulunuyor.

Firaxis Games tarafından geliştirilen Civilization 6, sıra tabanlı strateji oyunları oynamayı seven oyunculara hitap ediyor. Oyunda bir uygarlık kurup yönetmeye çalışıyoruz. Bu süreçte diğer uygarlıklarla savaşabiliyor ve diplomasi yapabiliyoruz. Hatta kültürümüzü geliştirme imkânı da bulunuyor.

Bunların yanı sıra diğer liderlerle ticaret yapma ve ittifak kurma seçenekleri de mevcut. 2016 yılında satışa sunulan yapımda verilen kararların büyük bir öneme sahip olduğunu belirtelim. 88 Metacritic puanıyla öne çıkan oyunda tek oyunculu modun yanı sıra çevrim içi mod da mevcut.

Civilization 6 Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 7 / Windows 8.1 / Windows 10 (64 bit)

Windows 7 / Windows 8.1 / Windows 10 (64 bit) İşlemci: Intel Core i3 2.5 Ghz / AMD Phenom II 2.6 Ghz

Intel Core i3 2.5 Ghz / AMD Phenom II 2.6 Ghz RAM: 4 GB

4 GB Ekran Kartı: AMD 5570 / NVIDIA 450 / Intel HD Graphics 530

AMD 5570 / NVIDIA 450 / Intel HD Graphics 530 DirectX: Sürüm 11

Sürüm 11 Depolama: 17 GB kullanılabilir alan

Civilization 6 Önerilen Sistem Gereksinimleri