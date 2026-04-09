CS2'nin En Büyük Sorunu Çözülecek! Valve'ın Yeni Özelliği Ortaya Çıktı

Valve, Steam kullanıcılarının en büyük sorunlarından birini ortadan kaldırmak için harekete geçti. Dijital oyun platformunun son güncellemesinde görüntülenen kodlara göre şirket, SteamGPT isimli bir sistem üzerinde çalışıyor. Bu özellik, Counter-Strike 2'de hile yazılımlarının kullanılmasını engelleyecek ve kullanıcıların sorunlarının daha hızlı çözüme kavuşmasını sağlayacak gibi görünüyor.

SteamGPT Nedir?

SteamGPT, Valve'ın Steam platformuna entegre edeceği yeni bir yapay zeka destekli sistem olarak ortaya çıktı. Son güncelleme ile ortaya çıkan kodların incelenmesi ile ortaya çıkan bu özellik, Steam kullanıcılarının şimdiye kadar olduğundan çok daha hızlı ve kapsamlı bir destek hizmeti almasını sağlayacak. Ayrıca Counter-Strike 2'nin hile sorununa çözüm üretmek için kullanılacak.

SteamGPT Hangi Sorunları Çözecek?

SteamGPT'nin çözüme kavuşturması beklenen en büyük sorunlardan biri, Counter-Strike 2'de zaman zaman rastlanan hile kullanımı olacak. Kodlarda "CSbot" ve "player_evaluation" gibi ifadelere rastlanıyor. Bu, özellikle Counter-Strike 2'de hile yazılımları kullanarak diğer oyunculara karşı haksız avantaj elde eden oyuncuların önüne geçilmesini sağlayacağını gösteriyor.

Kodlarda ayrıca "Trust_GetTrustScoreInternal" ifadesini de görüyoruz. Yeni özellik muhtemelen Valve'ın güven faktörü özelliği ile entegre şekilde çalışacak. Bilmeyenler için bu sistem, Steam hesabının yaşına, diğer oyunlardaki hareketlere ve seçkin oyuncu olup olmadığı da dahil olmak üzere pek çok durumu göz önünde bulundurarak oyunculara puan veriyor. Oyuncular, bu puana sahip diğer oyuncularla eşleştirilerek hileciler ile hafta sonunu eğlenceli şekilde geçirmek isteyen oyuncuların birbirinden ayrılmasını sağlıyor.

Yeni sistemle birlikte devreye alınacak yapay zeka, oyuncunun davranışlarını analiz ederek onlara bir güven puanı verebilir. Şüpheli hareketlerin tespit edilmesi durumunda bunlar direkt not edebilir. Tahmin edebileceğiniz üzere yapay zeka zaman zaman hata yapabilir, o yüzden başlangıç noktasında yapay zekanın sadece denetleme amaçlı kullanılması bekleniyor. Hile olabileceği düşünülen oyuncuları incelenmek üzere raporlayabilir.

Bu arada SteamGPTSummary ifadesine bakılırsa yeni sistem destek sürecinde de aktif olarak kullanılacak. Kullanıcının hesap detayları, oyun süreleri ve daha pek çok gerekli olabilecek verileri toplayarak oyuncuların destek taleplerinin çok daha kısa sürede cevaplanmasına yardımcı olabilir. Böylelikle kullanıcıların mevcut sorunları şu an olduğundan çok daha kısa süre içinde ortadan kalkabilir.

Oyuncular, SteamGPT Yüzünden Haksız Yere Banlanabilir mi?

SteamGPT şu an test aşamasında bir sistem gibi görünüyor. Yapay zekanın hata yapma olasılığını göz önünde bulundurursak Valve en azından ilk başlarda doğrudan kalıcı ya da süreli yasaklama gibi yöntemlere başvurmayacaktır. Bunun yerine oyuncuyu işaretleme gibi amaçlarla kullanılabilir. İşaretlenen oyuncular ise inceleme altına alınıp hile tespit edilmesi durumunda oyundan uzaklaştırılabilir. Yani bu senaryoda bile oyuncular için adil bir oyun ortamı sağlayabilir.

SteamGPT Ne Zaman Sunulacak?

Valve, SteamGPT'yi henüz resmi olarak duyurmadı. O yüzden bu sistemin ne zaman piyasaya sürüleceği de şimdilik belli değil ancak Valve'ın bir hizmet sunmadan önce onun kusursuz çalıştığından emin olan bir şirket olduğunu göz önünde bulundurursak yakın zamanda kullanıma sunulması pek olası görünmüyor. En iyi ihtimalle 2026 yılı sona ermeden önce sunulmaya başlanabilir.

Editörün Yorumu

Valve'ın hilecilere karşı etkili bir çözüm üzerinde çalıştığını görmek, beni epey mutlu etti. Counter-Strike 2'de girdiğim maçlarda her zaman olmasa da arada sırada hile kullananlara denk geliyorum ve o noktada direkt oyundan çıkmak istiyorum. Umuyorum ki SteamGPT, beklenenden daha önce sunulur ve bu keyif kaçıran sorun ortadan kalkıp oyuncular huzurlu bir oyun ortamına sahip hâle gelir.