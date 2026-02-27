Bu Özellik ile Microsoft'un Yapay Zekasına Bir Şans Vereceksiniz

Microsoft artık hemen hemen herkesin bildiği yapay zeka destekli sohbet botu olan ChatGPT'nin geliştiricisi OpenAI ile olan ortaklığı kapsamında kendi sohbet botunu geliştirdi. Windows gibi tüm dünyada kullanılan bir işletim sisteminin arkasındaki isim olması sayesinde bu sohbet butonunun oldukça geniş bir şekilde tarafından benimsenmesi bekleniyordu.

Ne var ki işler teknoloji devinin istediği gibi gitmedi. Copilot olarak adlandırılan bu sohbet botu, ChatGPT ve Gemini gibi gelişmiş yapay zeka destekli sohbet botlarının oldukça arkasında kaldı. Kullanıcıların ilgisi daha çok bu ilk sohbet botuna yoğunlaştı. Son eklenen görevler özelliğine bakılacak olursa bu durum yakında tersine dönebilir.

Microsoft, Copilot için Görevler Özelliğini Tanıttı

Microsoft'un yapay zeka destekli sohbet botu Copilot'a entegre ettiği görevler özelliği, özellikle her hafta sürekli olarak tekrarlanan görevleri yerine getirmede oldukça başarılı çalışıyor. Örneğin her akşam belirli e-postalara özetleyip size göndermeniz için taslak yanıtlar oluşturabiliyor. Öte yandan ders programınızı ele alıp buna kusursuz bir çalışma planına dönüştürebiliyor.

Bu aracın özellikleri, onun her ne kadar sınırsız yetkiye sahipmiş gibi görünmesine neden olsa da aslında tüm kontrol hâlâ sizde kalıyor. Para harcama olsun, birine mesaj göndermek olsun, tüm bunlar için sizin onayınız gerekiyor. Siz başka işlerle uğraşırken o kendi kaynaklarını kullanarak arka planda sessiz bir şekilde çalışıyor.

Hâlihazırda devam eden bir işlem varsa bunu dilediğiniz zaman durdurabiliyorsunuz. Ayrıca göreve doğrudan müdahale etme imkânınız da bulunuyor. Böylece hiç zahmete girmeden hazır taslaklar elde edebiliyor, kendi yapmanız gereken işleri yapay zekayı vererek iş yükünüzü büyük ölçüde hafifletiyorsunuz. Ancak her zaman onu takip ederek işlerin yolunda gittiğinden de emin oluyorsunuz.

Microsoft Copilot'ın Görevler Özelliği Kullanıma Sunuldu mu?

Microsoft Copilot'ın yeni görevler aracı, şu an itibarıyla beta sürümünde. Bu, genel kullanıma henüz tam olarak hazır olmadığı anlamına geliyor. Fakat şu an dileyen kullanıcılar, bekleme listesine katılarak özelliği ilk kullanan kişilerden biri olma imkânına sahip. Siz eğer bu kişilerden biri olursanız diğer kullanıcılardan önce rezervasyon ve benzeri görevleri yapay zekayı bırakmanın getirdiği avantajlardan yararlanmaya başlayabilirsiniz.

Editörün Yorumu

Microsoft'un sohbet botu Copilot aslında ChatGPT'ye göre daha avantajlı olduğunu söyleyebilirim. Normalde ChatGPT'de para ödeyerek faydalandığınız hizmetlerin önemli bir kısmı Copilot''ta ücretsiz olarak sunuluyor. Örneğin bu sohbet botu, tek bir sohbette çok daha uzun bir geçmişi hatırlayabiliyor. Benzer şekilde ChatGPT'de ücretli olan yapay zeka modellerinin önemli bir kısmını Copilot'ta bedava kullanabiliyorsunuz. Derin düşünme gibi özelliklerden de istediğiniz gibi yararlanabiliyorsunuz.

Bunlara rağmen Copilot yerine ChatGPT'nin kullanılması beni her zaman şaşırtmıştır. En azından bu yeni araçla birlikte kullanım oranının biraz daha artacağını düşünüyorum. Elbette ki bunun için Microsoft'un Copilot aracını birazcık daha parlatmaya ihtiyacı var. Şirket eğer sohbet botuna daha geniş bir kitleye tanıtmayı başarırsa ve bunu insanları kızdırmadan yaparsa bu alanda önemli bir şansı olabilir.