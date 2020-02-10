Corona Virüsü Mobil Dünya Kongresi (MWC) 2020 Etkinliğini Nasıl Etkiledi?

Mobil Dünya Kongresi (MWC) etkinliği 24 Şubat’ta Barcelona’da düzenlenecek. Peki, dünyanın en büyük mobil endüstri fuarına kimler katılacak? Korona virüsü fuarı nasıl etkileyecek?

Çin’in Vuhan şehrinde ortaya çıkan, sonra hızla yayılan ve binlerce kişiyi ölümüne yol açan Corona virüsü, teknoloji sektörü de haliyle etkiledi. Teknoloji devleri salgından etkilenmemek için ani kararlar aldı. Yakın zamanda gerçekleşecek MWC (Mobile World Congress) Barcelona 2020 etkinliğine sadece bu salgın yüzünden katılmayacak markalara her geçen gün bir yenisi ekleniyor.

NVIDIA, Ericsson ve LG, şimdi de Amazon, Barcelona’daki Mobil Dünya Kongresi (MWC) etkinliğine katılmayacağını duyurdu. Samsung’un da fuara katılmayacağı iddia ediliyor ancak resmi bir açıklama gelene dek yakın kaynaklar da olsa inanmamak gerek.

Dünya GSM Birliği (GSMA) teknoloji devlerinin aldığı bu karara rağmen Mobil Dünya Kongresi’ne katılımın yüksek olacağını söyleyerek gerekli önlemi aldıklarını belirtti. Çin’in Hubei eyaletinden gelenler fuar alanına alınmayacak, Çin’den gelenlerin de 14 gün öncesine kadar Hubei’de bulunmadıklarını kanıtlayan belgeleri göstermeleri gerekecek. Ayrıca konferans salonlarında her konuşmacının mikrofonu değiştirilecek.