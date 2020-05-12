Covid-19 Kargo Paketleri ile Bulaşabilir

Covid-19 nedeni ile evlerinde kalan milyonlarca kişi bu süreçte ihtiyaç duydukları şeyleri çevrim içi alışveriş yöntemi ile temin etmeye çalışıyor. Bu süreçte kargolar yoğun bir mesai yaparken, araştırmalar pek de dikkate alınmayan önemli bir detaya dikkat çekti. Araştırmalara göre Covid-19 kargo paketleri yoluyla bulaşabilir. İşte merak edilen detaylar!

Covid-19 Kargo Paketlerinden Bulaşır mı?

Bath Üniversitesi, Bristol Üniversitesi ve Southampton Üniversitesi tarafından ortaklaşa yürütülen yeni bir araştırmada kargo paketlerinin virüsün yayılımı üzerindeki etkileri gözlemlendi. Mevcut süreçte çevrim içi alışverişin ani bir patlama yaptığının belirtildiği araştırmada tüketicilerin alabileceği bazı önlemlere değinildi.

Söz konusu araştırmaya göre yeni tip koronavirüs kargo paketlerinde sıkça kullanılan yüzeylerde 72 saate kadar canlı kalabiliyor ve bu süreçte olası temaslar kişilerin virüsle enfekte olmasına yol açabiliyor. Bu noktada alınan paketlerin yaklaşık üç gün boyunca dışarıda bekletilmesini tavsiye eden uzmanlar, bunun mümkün olmadığı durumlarda bekletilebilecek en uzun süre bekletilmesini öneriyor.

Buna ek olarak kargo paketlerini teslim aldıktan sonra ellerinizi sıkı bir şekilde temizlemeniz, kargo paketlerini ortak olarak kullanılmayan bir alanda saklamanız tavsiye ediliyor. Peki siz bu süreçte çevrim içi alışveriş alışkanlıklarınızda bir değişiklik gözlemlediniz mi? Kargolar tarafından teslim edilen paketlerde herhangi bir önlem alıyor musunuz? Görüşlerinizi hemen aşağıdaki yorumlar sekmesinden bizlerle paylaşmayı unutmayın.