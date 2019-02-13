Girişimcilerle Öğrencileri Buluşturacak CreaTECH+ 2019'a Geri Sayım Başladı

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü İnovasyon Topluluğu’nun düzenlediği CreaTECH+ 2019 etkinliği için geri sayım başladı. Tamindir olarak medya sponsoru olduğumuz etkinlikte öğrencilerle girişimciler bir araya gelecek, sektörün deneyimli isimleri teknoloji ve yenilikçilik alanındaki gelişmeleri öğrencilerle paylaşacak.

Girişimcilik, inovasyon, teknik ve deneyimi bir araya getiren sektörün ve girişimciliğin zirvesi CreaTECH+'ın beşincisi 5 - 6 Mart 2019 tarihinde İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü’nde (İzmir Teknoloji Geliştirme Bölgesi, İnovasyon Merkezi, Atmosfer Teknoloji Transfer Ofisi bulunduran kampüste) gerçekleşecek. Şirketleri ve öğrencileri birleştirecek ortak bir platform oluşturmak, öğrenci arkadaşlarımıza girişimcilik ruhunu aşılamak, olası fikir ve projeler için değerlendirme ortamı yaratmak ve sektör hakkında öğrencilerin bilgi sahibi olmasını sağlamayı hedefleyen etkinlik, sadece İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü bünyesinde bulunan öğrencilerin değil, ulusal çapta orta öğretim, lisans ve lisansüstü öğrencilere hitap ediyor. İnovasyonun ana unsurlarından olan teknoloji ve mühendisliğin ön planda olacağı etkinlikte eş zamanlı olarak konusunda uzman kişilerle yapılacak sunumlar, workshop, seminer ve paneller, "Nasıl Yaptım" sunumları düzenlenecek.

Workshop, Seminer ve Paneller:

Teknoloji ve inovasyon alanındaki gelişmeler temel alınarak workshoplar düzenlenecek.

Sektörde kullanılmış, kullanılan ve halen geliştirilen inovatif projeler öğrencilere aktarılacak.

Sektörün yeni devrimi olarak adlandırılan Endüstri 4.0 hakkında seminerler düzenlenecek.

Nasıl Yaptım?

Girişimci ve üretken arkadaşlarımızın projelerinde karşılaştıkları zorlukları, yaşadıkları başarısızlıkları ve sonrasında hayata geçirdikleri hayallerini dinlemenin öğrencilerin motivasyonunu artırması amaçlanıyor.

Yaratıcı ve yenilikçi fikirlere sahip olan birey ve ekiplerin destek almak için nasıl bir yol izlemeleri ile ilgili sunumlar gerçekleştirilecektir.

Etkinlik Sayfası : http://createch.iyteinovasyon.com/

Etkinlik Facebook Sayfası : https://www.facebook.com/iyteinovasyontoplulugu/ - https://www.facebook.com/events/386358178848419/