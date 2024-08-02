Cumhurbaşkanı Erdoğan, Erişim Engeli Getirilen Instagram'dan Paylaşım Yaptı!

Türkiye oldukça trajikomik bir güne uyandı. Instagram'a erişim engeli getirilmesiyle başlayan süreç, Anayasa Mahkemesi'nin ifade özgürlüğü kısıtlanamaz açıklaması ve hemen ardından AYM sitesinin erişelemez hale gelmesi ile devam etti. Şimdi ise bir gaf da Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geldi.

Her na kadar sık denemese de sosyal medyayı aktif şekilde kullanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, erişim engeli getirilen Instagram üzerinden "Hayırlı Cumalar" paylaşımı yaptı. Tepkiler üzerine hızlıca müdahale eden Erdoğan ve ekibi paylaşımı kaldırdı. İşte detaylar!

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kapatılan Instagram'dan Paylaşım Yaptı

Dünyanın en popüler sosyal medya platformu Instagram, 2 Ağustos itibariyle Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına açık değil. Bu nedenle Instagram'a girmek isteyen kullanıcıların VPN gibi çözümler kullanması gerekiyor. Ancak sade vatandaşın önüne çıkan engeller, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önüne çıkmıyor gibi görünüyor.

Instagram'da 11.6 milyon takipçisi olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, BTK'nın erişim engeli ile ilgili bir açıklama yapmazken, takipçileri için "Hayırlı Cumalar" paylaşımı yaptı. Yaklaşık 40 dakika boyunca hesapta kalan hikaye muhtemelen konuyla ilgili gelen tepkilerin ardından kaldırıldı. Ancak hala resmi bir açıklama yapılmadı.

Instagram neden engellendi sorusuna cevap hala alınamazken, bu gaf da Türkiye sosyal medya tarihine erişim engeli ile geçmiş oldu. Ancak aslında bu bir ilk değil. Cumhurbaşkanı olarak görev yaptığı dönemde Abdullah Gül de Twitter'a erişim engeli getirildiği zaman Twitter üzerinden konuyla ilgili paylaşımlarda bulunmuştu.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce BTK'dan ya da Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan erişim engeli hakkında bir açıklama gelecek mi? Peki gelen açıklama gerçekten de sosyal medyada iddia edildiği gibiyse bu açıklama sizi tatmin edecek mi? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.