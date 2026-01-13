Uygun Fiyatlı Elektrikliler: Dacia 2 Yeni Modelle Geliyor!

Dacia, Türkiye pazarında elektrikli otomobiller adına yeni bir dönem başlatıyor. Uygun fiyatlı şehir otomobilleriyle bilinen marka 2 yeni elektrikli modeli Türkiye. Peki Dacia'nın yeni uygun fiyatlı elektrikli otomobilleri tüketicilere neler sunacak? İşte konuyla ilgili detaylar...

Dacia 2 Yeni Elektrikli Modeli Türkiye'ye Getiriyor!

Dacia, halihazırda Türkiye’de de satışta olan Dacia Spring modelini ürün gamında tutmaya devam ederken buna ek olarak tamamen yeni bir giriş seviyesi elektrikli otomobil hazırlığında.

Bu yeni model, teknik altyapı tarafında Renault Twingo ile akraba olacak ancak tasarım, konumlandırma ve fiyat açısından daha erişilebilir bir seçenecek olacak. Yeni elektrikli Dacia’nın yıl bitmeden tanıtılması ve Avrupa pazarında satışa sunulması bekleniyor.

Fiyat tarafında ise 18 bin euro seviyesinin altında bir etiket hedefleniyor. Bu da modelin Türkiye pazarına gelmesi halinde mevcut elektrikli otomobiller arasında en erişilebilir seçeneklerden biri olabileceğini gösteriyor. Mevcut Spring modelinde ise herhangi bir “yerini bırakma” durumu söz konusu değil.

Aksine Dacia, Spring’i 2026 model yılı öncesinde teknik olarak güncelledi. Motor gücü artırıldı, şarj performansı iyileştirildi ve süspansiyon ayarları elden geçirildi. Bu güncellemeler, özellikle Avrupa ve Türkiye gibi fiyat hassasiyeti yüksek pazarlarda modelin cazibesini korumasını amaçlıyor.

Türkiye açısından dikkat çeken bir diğer nokta ise üretim tarafı. Yeni giriş seviyesi elektrikli Dacia’nın Avrupa’da üretilmesi planlanıyor. Bu durum, Çin üretimi elektrikli araçlara uygulanan ek vergilerden etkilenmemesi anlamına geliyor. Eğer model Türkiye’ye sunulursa, bu üretim avantajı fiyat tarafında önemli bir denge unsuru olabilir.

Peki siz bu strateji hakkında ne düşünüyorsunuz? Türkiye’de elektrikli Dacia denince Spring mi yoksa yeni model mi daha mantıklı olur? Yorumlarda buluşalım.