Death Stranding 2 PC'ye Geliyor! Tarih Belli Oldu (Video)

Death Stranding 2: On the Beach'in PC sürümü ile ilgili heyecanlandıran bir gelişme yaşandı. Bu gelişme doğrultusunda yeni Death Stranding oyunununu bilgisayara ne zaman geleceği belli oldu. Etkileyici atmosferi ve başarılı hikâye anlatımıyla dikkatleri üzerinde toplamayı başaran oyun çok yakında PC üzerinden de oynanabilecek.

Death Stranding 2 PC'ye Ne Zaman Gelecek?

Death Stranding 2: On the Beach, 2025 yılının haziran ayında PlayStation 5 platformu için satışa sunuldu. Yayıncılığını Sony Interactive Entertainment'in üstlendiği oyun, 89 Metacritic puanı ile yılın en başarılı yapımlarından biri olarak öne çıktı. Kojima'nın kendine özgü anlatım tarzı ve etkileyici atmosferiyle dikkatleri üzerinde toplayan oyun, şimdi ise PC'ye gelmeye hazırlanıyor.

Kaliteli grafiklere ve başarılı oynanış sistemine sahip olan Death Stranding 2: On the Beach, 19 Mart 2026 tarihinde PC'ye gelecek. Oyun şu anda Steam ve Epic Games mağazaları üzerinden ön siparişe açıldı. Oyunun PC sürümünü ister ön sipariş verebilir ister istek listesine ekleyebilirsiniz. PC sürümünde sınırsız kare hızı, ultra geniş monitör desteği ve DualSense kontrolcü desteği olacak.

Death Stranding 2'nin Türkiye Fiyatı Ne Kadar?

Death Stranding 2: On the Beach'in standart ve digital deluxe olmak üzere iki farklı sürümü bulunuyor. Standart sürüm için Steam'de 69.99 dolar (3.052 TL), Epic Games ve PlayStation mağazalarında ise 3.449 TL fiyat etiketi belirlendi. Digital Deluxe sürümü Steam'de 79.99 dolar (3.488 TL), Epic Games ve PlayStation mağazalarında ise 3.849 TL'ye satılıyor.

Death Stranding 2 Nasıl Bir Oyun?

İlk oyunun devamı niteliğinde olan Death Stranding 2: On the Beach, insanlığı kurtarmak için yeni bir yolculuğa çıkan Sam'in hikâyesini konu alıyor. Bu yolculuk, ilk oyundaki gibi yalnızca yük taşımakla sınırlı değil. Farklı boyutlardan gelen düşmanlarla mücadele etmek ve yeni engelleri aşmak gerekiyor. Bu da oyunun daha fazla aksiyon ve gerilim sunmasını sağlıyor.

Kasvetli ve yalnızlık hissi uyandıran bir atmosfere sahip olan oyunda Kojima'nın oyunlarında sıkça gördüğümüz sinematik anlatım ve detaylı ara sahneler bu oyunda da önemli bir rol oynuyor. Tek oyunculu moda sahip olan oyun, üçüncü şahıs kamera açısıyla oynanıyor. Aksiyon ve macera türlerindeki oyun, uzun süre boyunca keyifli zaman geçirilmesine yardım ediyor.