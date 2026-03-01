Sosyal Medyayı Yıkan Yapay Zeka Devinin Yeni Modeli Yolda!

Çinli yapay zeka devlerinden biri olan DeepSeek'in yeni bir yapay zeka modeli üzerinde çalıştığı ortaya çıktı. DeepSeek-V4 olarak adlandırılan bu model üzerinde o kadar büyük ilerleme kaydedildi ki duyurulması an meselesi olabilir. Söylentiler, bu modelin "düşük maliyet" ile ön plana çıkan model olarak piyasada yer alacağına işaret ediyor.

DeepSeek-V4 Ne Zaman Çıkacak?

DeepSeek V4'ün önümüzdeki hafta piyasaya sürüleceği iddia edildi. İlk aktarılan bilgilere göre yeni model sadece küçük bir iyileştirme getirmeyecek. Yapay zeka alanında önemli bir ilerleme kaydedilmesini sağlayacak. Açık kaynak olarak piyasaya sürülecek olması hâlindeyse sektörde daha büyük adımlar atılmasına yardımcı olacak.

DeepSeek-V4'ün Özellikleri Nasıl Olacak?

DeepSeek-V4'ün önemli özelliklerle birlikte gelmesi bekleniyor. İddiaya göre yeni model, yazı, fotoğraf ve videoları aynı anda anlayıp üretebilecek şekilde geliştirildi. Bu, sadece yazı odaklı çıktılar vermekle sınırlı kalmayacağı, sizin yazılı talimatınıza göre sıfırdan görsel ve videolar da üretebileceği anlamına geliyor.

Mevcut yapay zeka destekli sohbet botlarının hâlihazırda bunu zaten sunduğunu düşünebilirsiniz ancak yeni model, mevcut modellerin büyük bir kısmından farklı olarak ekstra bir eklenti kullanmayacak. DeepSeek-V4, bütün bu özellikleri tek bir modelde sunacak. Yani bir görsel oluşturmasını istediğinizde harici araç devreye girmeyecek, model isteğinizi alıp değerlendirip talimatlara uygun görsel oluşturacak.

DeepSeek-V4 Uygun Maliyetli Olacak mı?

Hatırlayacak olursanız DeepSeek'in yapay zeka modeli sosyal medyanın gündemine oturduğunda bunun en önemli sebeplerinden biri uygun maliyete yüksek performans sunması olmuştu. O zamandan bu yana gelen modellerde de hep en önemli önceliğin uygun maliyet ve performans arasında doğrudan bir ilişki gördük. Dolayısıyla gelecek hafta piyasaya sürüleceği söylenen yeni DeepSeek modelinin de uygun bir maliyetinin olacağını söyleyebiliriz.

Yine önceki modellere bakacak olursak şimdiye kadar tüm modellerin açık kaynak olarak sunulduğu görürüz. DeepSeek eğer bu modeli de önceki modeller gibi açık kaynaklı olarak piyasaya sürerse içerik üreticileri kendi görsel ve videolarını çok daha uygun bir fiyata üretebilir. Öte yandan modeli inceleme fırsatı elde eden araştırmacılar da alana katkı sağlamak adına önemli adımlar atabilir.

Editörün Yorumu

Hislerim eğer beni yanıltmıyorsa sosyal medya platformları yakında DeepSeek'e övgü dolu paylaşımlarla dolup taşacak. İddia edildiği gibi uygun maliyet ve yüksek performans arasında harika bir denge kurmuş model görürsek ChatGPT'nin geliştiricisi OpenAI ile Gemini'ın geliştiricisi Google tarafından hızla bir adım gelebilir. Bunun geçmişte pek çok örneğini gördük. DeepSeek'e karşı alınan önlemler herkesi hayrete düşürmüştü. Tekrarının yaşanıp yaşanmayacağını ilerleyen günlerde göreceğiz.