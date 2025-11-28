Desteği Kesilen Windows 10'un Kullanıcı Sayısı Şaşkına Çevirdi

Microsoft, uzun bir zamandır kullanıcıları Windows 11'e geçmesi için ikna etmeye çalışıyordu. Nihai amacı, Windows 10 desteğinin kesileceği son günden önce kullanıcıların büyük bir kısmının işletim sisteminin yeni sürümüne geçmesini sağlamaktı. Son paylaşılan bilgilere bakılacak olursa sonuç pek de Microsoft'un istediği gibi olmadı.

Dell, Windows 10 Kullanan Müşteri Sayısını Açıkladı

Dünyanın en büyük bilgisayar üreticilerinden biri olan Dell'in üst düzey yöneticisi Jeffrey Clarke, Windows 11'de geçişin önceki işletim sistemlerine göre daha yavaş olduğunu belirtti. Microsoft, Windows 7 ve Windows 8.1 gibi eski işletim sistemlerine desteği çektiğinde kullanıcılar yeni işletim sistemine hızlı bir şekilde geçiş yaptı ancak Windows 10'un desteği kesildiğinde aynı sonuçla karşılanmadı.

Clarke, 500 milyon bilgisayarın şu anda Windows 11'in sistem gereksinimlerini karşılamadığını belirtti. Bilindiği üzere Windows 11, güvenlik için TPM 2.0'ı zorunlu tutuyor. Eski PC'lerin büyük bir kısmı ise buna sahip değil. Öte yandan Secure Boot (Güvenli Ön Yükleme) özelliğinin de etkinleştirilmesi gerekiyor ki bu, eski BIOS tabanlı ya da UEFI desteği olmayan cihazların yeni işletim sistemini çalıştırmayacağı anlamına geliyor.

Paylaşılan bilgilere göre sorun sadece donanım yetersizliğinden kaynaklı değil. Öyle ki çoğu kullanıcının yeni işletim sistemine geçmesi için önünde herhangi bir engel bulunmuyor. Buna rağmen Windows 10 kullanmaya devam etmeyi tercih ediyor. Kullanıcıların çoğu bilgisayarları hâlâ iyi çalıştığı için Windows 11'e geçme fikrine sıcak bakmıyor.

Bunun bir diğer sebebi de muhtemelen Microsoft'un güncellemelerine ihtiyaç duyulmaması. Çoğu kullanıcı, Microsoft'un yayınladığı güncellemeleri almamayı tercih ediyor. Her ne kadar ciddi güvenlik riski oluşturma potansiyeli taşısa da genellikle göz ardı ediliyor. Bu da Windows 11'e geçilmesi için en önemli gerekçelerden birinin etkisiz kalmasına neden oluyor.