Uzman Açıkladı: Delta Varyantı Tehdit Olmaktan Nasıl Çıkacak?

Dela varyantı nasıl ve ne zaman sona erecek sorusuna Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health'ta Mikrobiyoloji Profesörü Andy Pekosz'dan açıklama geldi. Koronavirüs varyantı hakkında önemli açıklamalarda bulunan Pekosz, varyantı ele alırken onun insanlar için tehdit olmaktan nasıl çıkacağına da değindi.

Pekosz, varyant hakkında yaptığı açıklamada şu sözleri kullandı:

"Endişelendiğimiz hemen hemen her şeyi yapıyor. Görünüşe bakılacak olursa daha hızlı bir şekilde yayılıyor, çeşitli yaş gruplarında daha çok hastalığa yol açıyor, aşılarımızın virüse karşı oluşturduğu bağışıklıktan etkilenmiyor."

Söz konusu koronavirüs varyantı şu anda birçok ülkedeki yeni vakaların büyük bir kısmından sorumlu tutuluyor. Yeni varyantın hızla yayılmasının en önemli nedenlerinden birinin henüz koronavirüs aşısı olmamış kişiler olduğu belirtiliyor.

Uzmana göre koronavirüs aşısı olmayan kişiler sadece virüse yakalanma olasılığının daha yüksek olmasına neden olmakla kalmıyor aynı zamanda virüsün varyantlarının artmasına ve dünya geneline daha hızlı bir şekilde yayılmasına sebep oluyor.

Pekosz, virüsün aşılanmamış insan vücudunda değişime uğrayarak yeni bir varyantın ortaya çıktığını söyledi. Pekosz'a göre çok sayıda insan enfekte olduğunda ve çok sayıda virüs ürettiğinde virüsün mutasyona uğrama olasılığı da aynı orantıda artıyor.

Delta Varyantı Ne Zaman ve Nasıl Sona Erecek?

Pekosz, koronavirüs aşılarının yeni varyantlara karşı biraz daha az etkili olabileceğini söylese de aşının hala virüsün tüm varyantları ile savaşmak için sahip olunması gereken bir numaralı araç olduğunu belirtti. Profesör, virüs değişime uğrasa bile buna çok hızlı uyum sağlanabileceğini ve etkili aşılar geliştirilebileceğini ifade etti.

Mikrobiyoloji Profesörü Pekosz, "Tünelin ucunda gerçekten ışık var. Gerçekten de ileriye giden bir yol var. Bu virüsü kontrol altına almak için şu anda sahip olduğumuz araçları kullanmakta daha iyi ve daha etkili olmamız gerekiyor" dedi.

Delta Varyantının Belirtileri Neler?

Öksürük

Nefes Darlığı

Ateş

Baş ağrısı

Boğaz ağrısı

Burun akıntısı

Vücut ağrısı

Yeni Koronavirüs Varyantı Kaç Ülkede Görüldü?

Geçen günlerde yeni varyantın görüldüğü ülke sayısı ile ilgili önemli bilgiler paylaşan Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, konu hakkında yaptığı açıklamada varyantın en az 132 ülkede tespit edildiğini açıkladı.