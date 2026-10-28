1.210 Beygirlik Denza N8, Elektrikli SUV Olarak Geri Döndü

Yeni Denza N8 için Çin'de 26 Ekim 2026'da rezervasyon dönemi başladı. BYD'nin markalarından Denza'nın 5 koltuklu SUV'u, 1.210 beygirlik 3 motorlu sürümü ve Çin ölçümünde 1.003 km'ye varan menziliyle Kasım 2026'da satışa çıkacak. Modelin fiyatı ve Türkiye planı belli değil.

Yeni Denza N8 Öncekinden Ne Kadar Farklı?

Denza N8 adını ilk kez Ağustos 2023'te 6 ve 7 koltuklu bir plug-in hibrit SUV için kullanmıştı. 319.800 yuandan satışa çıkan o model, CnEVPost'a göre zayıf satışlar nedeniyle 1 yıl dolmadan satıştan kalktı. Yeni N8 aynı adı 5 koltuklu ve elektrikli bir SUV olarak geri getiriyor. Model ilk kez Temmuz 2026'da Çin Sanayi ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı'nın (MIIT) tescil kayıtlarında görünmüştü.

5.150 mm uzunluğundaki N8, Ekim 2025'te çıkan 6 koltuklu kardeşi N8L'den 50 mm kısa; 1.999 mm genişlik, 1.820 mm yükseklik ve 3.075 mm dingil mesafesi 2 modelde aynı. Denza her sıraya 2 "sıfır yerçekimi" koltuk koydu, kayan arka koltukları da 146 dereceye kadar yatırılabilir hale getirdi. Bagaj hacmi 1.046 litre, elektrikli kapaklı ön bagaj da 205 litre.

Kokpitte ön cama yansıtılan 1,1 metrelik panoramik gösterge (PHUD) ile 30 inçlik orta ekran bulunuyor. Denza sürüş destek için God's Eye sistemini, yol tutuş için DiSus-A havalı süspansiyonu ve arka aks yönlendirmesini kullanıyor. Şirketin tanıtım görseline göre N8'de 9 hava yastığı var; Denza dışta 4 çift renkli ve 4 düz renk, içte 1 çift renkli ve 3 düz renk seçeneği sunuyor.

Denza N8 Kaç Beygir Güç Üretiyor?

N8'in arkadan itişli tek motorlu sürümleri 320 kW (435 beygir) ve 370 kW (503 beygir) güç üretiyor. En güçlü sürüm BYD'nin e3 platformunu kullanıyor ve önde 270 kW, arkada 310'ar kW'lık 2 motorla toplam 890 kW, yani 1.210 beygire ulaşıyor. Aynı 890 kW'lık değer, ilk görüntüleri Temmuz 2026'da yayımlanan 1.210 beygirlik Denza Z9S sedanın Eylül 2026'da satışa çıkan 3 motorlu sürümünde de bulunuyor.

Denza tanıtım görselinde 0'dan 100 km/sa hıza çıkışı sürüm belirtmeden "2,9 saniye sınıfı" olarak veriyor; bu ifade kesin bir ölçüm değil, bir sınıf belirtiyor. 3 motorlu sürüm, otomobilin olduğu yerde dönmesini sağlayan "pusula dönüşü" ile akıllı sürünme modunu da destekliyor. MIIT tescil kayıtlarına göre en yüksek hız 240 km/sa, Denza'ya göre dönüş yarıçapı 4,5 metre.

CLTC'deki 1.003 Km Menzil Neden Yüksek Görünüyor?

N8, BYD'nin ikinci nesil Blade bataryasını 105,792 kWh ve 130,15 kWh olmak üzere 2 kapasiteyle kullanıyor. Lityum demir fosfat (LFP) kimyasındaki bu bataryalarla menzil sürüme göre 800, 840, 970 ve 1.003 km arasında değişiyor; en yüksek değer 130,15 kWh'lik bataryaya ait. Denza bu rakamların hepsini Çin Hafif Taşıt Test Döngüsü'ne (CLTC) göre veriyor.

CLTC döngüsünde otomobil 1.800 saniyede 14,48 km yol alıyor; duruşlar dahil ortalama hız 28,96 km/sa, en yüksek hız 114 km/sa ve sürenin yaklaşık yüzde 22'si rölantide geçiyor. Avrupa'da kullanılan WLTP'nin (Dünya Genelinde Uyumlaştırılmış Hafif Taşıt Test Prosedürü) döngüsünde otomobil aynı 1.800 saniyede 23,266 km yol gidiyor ve 131,3 km/sa hıza kadar çıkıyor.

Aynı sürede daha kısa yol, daha düşük hız ve daha çok yavaş şehir sürüşü içeren CLTC, elektrikli otomobillerde WLTP'den daha yüksek menzil sonucu veriyor. CarNewsChina ve EVKX'e göre 2 ölçüm arasında sabit bir çevrim katsayısı yok, fark modelden modele değişiyor. Denza da N8'in WLTP menzilini açıklamadı.

Denza'ya göre N8, şirketin Flash Charging teknolojisiyle 5 dakikada kullanılabilir bir şarj düzeyine ulaşıyor, 9 dakikada da yüzde 10'dan yüzde 97'ye doluyor; eksi 30 derecede bu işlem 3 dakika daha uzun sürüyor. Denza N8'in şarj gücünü açıklamadı. Bu hızlar için BYD'nin 1.500 kW'a kadar çıkan süper hızlı şarj istasyonları gerekiyor ve Çin dışındaki altyapı sınırlı.

Denza'nın resmi sitesi, elektrikli N8'in yanında plug-in hibrit N8'i de ayrı bir sipariş seçeneğiyle listeliyor. Sitedeki tanıtım görseline göre hibrit sürüm CLTC'de 435 km elektrikli menzil sunuyor; Denza bu sürümün motor ve batarya ayrıntılarını paylaşmadı.

Denza N8'in Fiyatı Ne Kadar, Türkiye'ye Gelecek mi?

Fiyatı belli olmayan N8 için Denza, rezervasyon aşamasında 2.000 yuan kapora istiyor. Bu da Merkez Bankası'nın 23 Ekim 2026 tarihli yuan kuruyla 14 bin 970 TL'ye denk geliyor. Satış başladıktan sonra belirlenen süre içinde fatura kestirenler, 5.000 yuanlık (37 bin 426 TL) tasarım seçenek fonu ile yan tente, tavan barı, şişme yatak ve güneşlikten oluşan kamp paketi arasında seçim yapabiliyor.

Denza kardeş model N8L'in elektrikli sürümünü Çin'de 299.800 yuandan satıyor; bu da 2 milyon 244 bin TL'ye denk geliyor. Bu rakam N8'in fiyatı değil, N8L'in Çin'deki liste fiyatı; Türkiye'ye gelen bir modelde Özel Tüketim Vergisi (ÖTV), KDV ve ek gümrük vergisi tabloyu tamamen değiştirir. Resmi satış Kasım 2026'da başlayacak; satışın günü ve teslimat takvimi belli değil.

Türkiye'de Denza satışı bulunmuyor; BYD'nin Ağustos 2026 Türkiye fiyat listesinde Seal, Sealion 7, Han ve Tang var. Marka 8 Nisan 2026'da Paris'teki etkinlikle 1.036 km CLTC menzilli Z9GT ve D9 modelleriyle Avrupa'ya girdi. Denza'nın hedefi 2026 sonuna kadar 30'dan fazla Avrupa ülkesinde 150'yi aşan satış noktası, Türkiye bu açıklamalarda adıyla geçmiyor. N8 için Avrupa ve Türkiye planı da açıklanmadı.

Editörün Yorumu

Denza'nın N8 adını 1 yıl dolmadan satıştan kalkan bir modelden geri alması cesur bir tercih. Bence bu kez farkı, 3. sıradan vazgeçip 1.046 litrelik bagaja yer açan 5 koltuklu düzen yaratacak; kalabalık aileler 6 koltuklu N8L'e yönelebilir. Buna karşın BYD'nin Nisan 2026'da Avrupa için duyurduğu 3.000 Flash Charging istasyonu kurulmadıkça, N8'in 9 dakikalık şarj vaadinin Çin dışında karşılık bulacağını düşünmüyorum.