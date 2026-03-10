Türkçe Destekli Eğlenceli Oyun Bedava Oldu! Acele Edin

Valve, oyuncuların kaçırmaması gereken bir fırsat sunmaya başladı. Macera ve bulmaca türlerini seven kişilerin mutlaka denemesi gereken Deponia bedava oldu. Türkçe arayüz ve alt yazı desteğine sahip olan oyun için sunulan bu fırsat yalnızca belirli bir süreliğine geçerli. Bu nedenden dolayı oyunu kütüphaneye eklemek için acele etmeniz gerekiyor.

Deponia Ücretsiz Nasıl Oynanır?

Steam 'i açın.

'i açın. Hesabınıza giriş yapın.

Deponia'nın sayfasını ziyaret edin.

"Hesaba Ekle" butonuna tıklayın.

Daedalic Entertainment tarafından geliştirilen Deponia, Steam'de ücretsiz olarak sunuluyor. Belirtilen tarihe kadar oyunu kütüphanenize eklerseniz tamamen size ait olacak. Bu, oyunu hemen yüklemeseniz bile istediğiniz zaman indirip oynama imkânına sahip olacağınız anlamına geliyor. Bunun için yukarıda yer alan adımları uygulamanız yeterli.

Ücretsiz Deponia Kampanyası Ne Zaman Bitecek?

Steam'de başlayan ücrestiz oyun kampanyası 16 Mart 2026 tarihinde saat 20.00'de sona erecek. Bu tarihe kadar oyunu herhangi bir ücret ödemeden kütüphaneye ekleyebilirsiniz. Tek oyunculu moda sahip olan Deponia'nın 74 Metacritic puanına sahip olduğunu belirtelim. Oyunun Steam'deki en son incelemeleri ise çoğunlukla olumlu durumda.

Deponia Fragmanı

Deponia Nasıl Bir Oyun?

Deponia, macera ve bulmaca oyunları oynamayı seven oyunculara hitap ediyor. Çizgi film tarzı grafiklere sahip olan oyun, point and click oynanışına sahip. Yani oyun yalnızca mouse ile rahatça oynanabiliyor. Ekrandaki nesnelere tıklayarak onları inceleyebiliyor ve toplayabiliyoruz. Karakterlerle konuşmak, diyalog seçeneklerini seçmek ve bulmacaları çözmek için de ekrana tıklamamız gerekiyor.

Uzun süre boyunca eğlenceli zaman geçirilmesine yardım eden bu oyunda Rufus'u kontrol ederek bir maceraya çıkıyoruz. Oyunda hem basit hem de zor bulmacalar bulunuyor. Dolayısıyla bazı bulmacaları çözmek için uzun süre uğraşmamız gerekebiliyor. Yalnızca tek oyunculu moda sahip olan oyunda Steam başarımları da mevcut.

Deponia'nın Minimum Sistem Gereksinimleri Neler?

İşletim Sistemi: Windows Vista / Windows 7

Windows Vista / Windows 7 İşlemci: 2 GHz çift çekirdek işlemci

2 GHz çift çekirdek işlemci RAM: 2 GB

2 GB Ekran Kartı: OpenGL 2.0 ile uyumlu 512 MB VRAM'li ekran kartı

OpenGL 2.0 ile uyumlu 512 MB VRAM'li ekran kartı DirectX: 9.0c

Deponia Kaç GB?

Deponia'nın yüklenebilmesi için en az 5 GB kullanılabilir alan gerekiyor. Eğer depolama bölümünde yeterli miktarda kullanılabilir alan yoksa program kaldırma aracı kullanabilirsiniz. Bu araç sayesinde bilgisayarda kapsamlı temizlik yapabilir ve boş alanın kolayca artmasını sağlayabilirsiniz.

Editörün Yorumu

Macera ve bulmaca, en sevdiğim oyun türleri arasında yer alıyor. Dolayısıyla Deponia'nın ilgimi çektiğini söyleyebilirim. Bence oyunun yalnızca mouse ile oynanabilmesi önemli bir avantaj. Yani oyunda ilerlemek için çok yoğun çaba sarf etmiyorsunuz. Öte yandan oyunu yükleyebilmek için çok büyük bir alana da ihtiyaç yok. Sadece 5 GB'lık bir kullanılabilir depolama alanı yeterli oluyor.