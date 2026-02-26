Popüler Oyun İki Ekmek Fiyatına Düştü! İndirimi Kaçırmayın

2018'de piyasaya sürülen ve şu anda dünyanın en popüler oyunları arasında yer alan Detroit: Become Human'ı oynamak istiyorsanız şimdi tam zamanı olabilir. Zira oyunun fiyatı yüzde 80 gibi ciddi bir indirimle birlikte resmen iki ekmek fiyatına düştü.

Detroit: Become Human, Yüzde 80 İndirime Girdi

Quantic Dream tarafından geliştirilen Detroit: Become Human, Epic Games Store'da yüzde 80 oranında indirime girdi. En iyi hikayeli oyunlar arasında yer alan yapım, bu indirim sayesinde 142 TL'den 28,40 TL'ye satın alınabilir oldu. Kampanya 3 Mart 2026'ya kadar sürecek. Bu tarihe kadar indirimli fiyattan yararlanabilirsiniz.

Detroit: Become Human Nasıl Bir Oyun?

Türkçe arayüz ve altyazı desteği sunan Detroit: Become Human, yakın gelecekte geçen ve insana benzeyen android isimli robotların özgürlük arayışını konu alan bir oyun. Oyunda Kara, Connor ve Markus adlı üç farklı karakteri dönüşümlü olarak kontrol ediyoruz. Verdiğimiz kararlar hem olayların gidişatını hem de karakterlerin kaderini belirliyor.

Yüzlerce farklı seçim ve onlarca sonu bulunan hikâyeli yapımı bitirdikten sonra yine sıfırdan oynamaya başlayabilirsiniz. Böylelikle farklı kararlar alarak diğer sonları da görebilirsiniz. Bu arada tüm bitişleri deneyimlemek için yaklaşık 100 saat vakit ayırmanız gerekeceğini söyleyelim.

Detroit: Become Human Sistem Gereksinimleri

Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 10 (64-bit)

Windows 10 (64-bit) İşlemci: Intel Core i5-2300 @ 2.8 GHz / AMD Ryzen 3 1200 @ 3.1 GHz / AMD FX-8350 @ 4.2 GHz

Intel Core i5-2300 @ 2.8 GHz / AMD Ryzen 3 1200 @ 3.1 GHz / AMD FX-8350 @ 4.2 GHz Ekran Kartı: Nvidia GeForce GTX 780 veya AMD HD 7950 (3 GB VRAM, Vulkan 1.1 desteği gerekli)

Nvidia GeForce GTX 780 veya AMD HD 7950 (3 GB VRAM, Vulkan 1.1 desteği gerekli) RAM: 8 GB

8 GB Depolama Alanı: 55 GB kullanılabilir alan

Önerilen Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 10 (64-bit)

Windows 10 (64-bit) İşlemci: Intel Core i5-6600 @ 3.3 GHz / AMD Ryzen 3 1300X @ 3.4 GHz

Intel Core i5-6600 @ 3.3 GHz / AMD Ryzen 3 1300X @ 3.4 GHz Ekran Kartı: Nvidia GeForce GTX 1060 veya AMD Radeon RX 580 (4 GB VRAM, Vulkan 1.1 desteği gerekli)

Nvidia GeForce GTX 1060 veya AMD Radeon RX 580 (4 GB VRAM, Vulkan 1.1 desteği gerekli) RAM: 12 GB

12 GB Depolama Alanı: 55 GB kullanılabilir alan

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Detroit: Become Human oynamayı düşünüyor musunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.