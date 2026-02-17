En Çok Satılan PC Oyunları: Listede 13 Yıllık Oyun da Var!

Steam'de hem dünya genelinde hem de Türkiye'de en çok satılan oyunlar belli oldu. Geçen haftayı kapsayan rapoar göre dünya genelindeki oyuncular en çok Mewgenics'i tercih etti. Türkiye'de en çok satılan oyun ise Black Desert oldu. MMORPG türündeki oyun, ilk olarak 2015 yılında satışa sunulmasına rağmen günümüzde hâlâ popülerliğini devam ettiriyor.

Steam'de En Çok Satılan Oyunlar (10-17 Şubat)

SteamDb'nin 10-17 Şubat tarihlerini kapsayan yeni listesi Mewgenics, Helldivers 2 ve REANIMAL gibi oyunların tüm dünyada yükselişe geçtiğini gösteriyor. Uzun yıllardır popülerliğini sürdüren Black Desert ise Türkiye'de altıncı sıradan ilk sıraya yükselerek önemli bir başarının altına imza attı.

Dünya Genelinde Steam'de En Çok Satılan Oyunlar

Steam'de geçtiğimiz hafta en çok satılan oyunlar listesinin zirvesinde yer alan Mewgenics, roguelike oyunları oynamayı seven oyunculara hitap ediyor. Sıra tabanlı savaş sistemine sahip olan oyunda her karakterin kednine özgü yetenekleri bulunuyor. Kedilerden oluşan bir ordu kurup yönettiğimiz oyun, 10 Şubat tarihinde satışa sunuldu. Kısa sürede çok popüler hâle gelen yapımda sadece tek oyunculu mod mevcut.

Listenin ikinci sırasında Helldivers 2 bulunuyor. En iyi TPS oyunları arasında yer alan Helldivers 2, co-op desteği sayesinde oyun arkadaşlarla birlikte oynanabiliyor. Oyundaki görevlerin her biri kendine özgü zorluklar içeriyor. Oyuncular, düşman dalgalarıyla mücadele deerkern aynı zamanda stratejik kararlar vermek zorunda kalıyor.

Steam Türkiye'de En Çok Satılan Oyunlar

Türkiye'de 10-16 Şubat tarihlerinde en çok satılan oyunlar listesinin ilk sırasında Black Desert konumlandı. En iyi MMORPG oyunları arasında bulunan Black Desert, çok büyük ve detaylı bir haritaya sahip. Oyuncular oyunda keşif yapabilir, görevleri tamamlamaya çalışabilir ve ticaret yapabilir. Bunların yanı sıra oyunda balıkçılık ve çiftçilik gibi aktiviteler de yer alıyor.

İkinci sırada Arc Raiders yer aldı. Embark Studios tarafından geliştirilen Arc Raiders'ta co-op desteği bulunuyor. Bu sayede oyuncular oyunu arkadaşlarıyla birlikte oynayabiliyor. ARC isimli gizemli robotların dünyayı istila ettiği bir gelecekte geçiyor. En fazla üç kişilik ekipler hâlinde oynanabilen oyunda kaynak toplayıp ekipmanları geliştirmeye ve robotlarla mücadele etmeye çalışıyoruz.