DevFest Turkey 2020 için Geri Sayım Başladı!

DevFest Turkey 2020 etkinliği başlıyor. Tüm dünyadaki Google Developer grupları tarafından her sene belirli tarihler arasında organize edilen Devfest etkinlikleri, festival havasında geçen, güncel Google teknolojileri ve yeni teknolojiler hakkında konuşmaların, çalıştayların yapıldığı bir etkinlik serisi olarak öne çıkıyor. DevFest Turkey 2020 etkinliğini kaçırmayın.

DevFest Turkey 2020 Etkinliği 16-17-18 Ekim'de Düzenlenecek

Koronavirüs salgını nedeniyle online olarak gerçekleştirilecek olan DevFest Turkey 2020 etkinliği 16 Ekim Cuma günü saat 17:30'da başlayacak.

Anatolia ekibinin açılış yapacağı etkinlik, sırasıyla 17 Ekim saat 12.30'da Karadeniz, 17 Ekim saat 17.00'da Akdeniz, 18 Ekim saat 12.30'da Ege ile devam edecek ve son olarak 18 Ekim saat 17.30'da Marmara ekibiyle final yapacak.

Etkinlik çeşitli alanlarda Googler, Google Developer Expert ve diğer alanında uzman kişilerin konuşmaları ile dolu dolu bir içeriğe sahip olacak.

Alanında başarılı çalışmalar yapmış konuşmacıların, katılımcılara çalıştıkları teknolojiler hakkında bilgi ve birikimlerini aktardığı, yaptıkları çalıştaylar ile katılımcıların kodlama deneyimlerinin artırılacağı bir etkinlik olması amaçlanan etkinlikte sizler de yerinizi almayı unutmayın.

Toplam 30 civarında konuşma ve 2 workshop olarak organize edilen etkinliğe dahil olmak için burada yer alan bağlantıdan canlı yayınlara ulaşabilir ve hatırlatıcı oluşturabilirsiniz. Detaylı bilgi için GDG Turkey Instagram hesabını ziyaret edebilirsiniz.