Dijital Hap Dönemi Resmen Başlıyor

ABD Gıda ve İlaç İdaresi (FDA) tıp dünyasını değiştirecek bir ilke imza atarak, insan vücudunda dijital olarak izi sürülebilen ilaca onay verdi.

Sindirilebilir sensöre sahip ilaca onay veren FDA, dijital hap dönemini başlatıyor. FDA'dan yapılan açıklamada, şizofren ve bipolar bozukluk gibi bazı psikolojik rahatsızlıkların tedavisinde kullanılmak üzere sindirilebilir sensöre sahip ilaca onay verildiği bildirildi.

Silikon, bakır ve magnezyumdan yapılan Abilify MyCite isimli hap, vücuda dışarıdan takılan bir elektronik band ile takip edilebiliyor. İlaç hasta tarafından yutulduktan sonra mide sıvısıyla temasa geçtiğinde içindeki sensör sayesinde vücuda yapıştırılan banda sinyal gidiyor.

Daha sonra ilacın sindirildiği bilgisi banttan hastanın cep telefonundaki uygulamaya ulaşıyor. Ayrıca hastalar istedikleri takdirde yakınlarının veya doktorlarının, cep telefonlarına gelen bilgiye erişmelerine de izin verebiliyor.

FDA'nın Psikiyatri Ürünleri Bölümü Başkanı Mitchell Mathis, yaptığı açıklamada, sindirilebilir sensöre sahip ilaç sayesinde hastaların ilaçlarını alıp almadıklarının kontrol edilebileceğini belirtti.

Söz konusu dijital haplar, bilimin uzun zamandır üzerinde çalıştığı en önemli konuların başında geliyor. Genellikle bilim kurgu filmlerinden aşina olduğumuz bu tarz haplar, yakın bir gelecekte hayatımızın bir parçası olabilir.