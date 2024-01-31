Stardew Valley
- Lisans ÜCRETLİ
- TOPLAM İNDİRME 0
- DOSYA BOYUTU 500 MB
- Üretici ConcernedApe
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Stardew Valley’i duymayan kaldı mı? Hemen Stardew Valley indirin ve en iyi çiftçilik simülasyonlarından biri olan bu oyunu deneyimleyin.
ConcernedApe tarafından geliştirilen ve yayınlanan Stardew Valley 2016 yılında yayınlandı. En iyi indie’lerden biri olan Stardew Valley çıkışından bu yana çok büyük ilgi gördü. Milyonlarca oyuncu tarafından oynanan bu oyun “çiftçilik simülasyonu” gibi bir alt türü oluşturdu diyebiliriz.
Stardew Valley çok başarılı bir oyun oldu ve herkes tarafından çok takdir edilen bir oyun oldu. Öyle ki, pek çok kişi bu yapımdan etkilendi ve Stardew Valley benzeri oyunlar birkaç yıl içerisinde piyasada yerini aldı.
Stardew Valley’de yapabileceğiniz pek çok şey vardır. Göründüğünden çok daha derin bir yapım olan Stardew Valley’de saatlerin nasıl geçtiğini anlamayacaksınız bile. Sadece çiftçilik yaptığınız bir oyun değil, çevredeki pek çok NPC ile de etkileşime girebileceğiniz bir oyun olan Stardew Valley’de flört, arkadaşlık gibi pek çok yaşama dair öğeler bulunuyor.
Stardew Valley İndir
Siz de hemen Stardew Valley indirin ve türünün öncüsü olan bu çiftçilik oyununu deneyimlemeye başlayın.
Stardew Valley Sistem Gereksinimleri
- İşletim Sistemi: Windows Vista ya da sonrası
- İşlemci: 2 Ghz
- Bellek: 2 GB RAM
- Ekran Kartı: 256 MB video belleği, gölgelendirme modeli 3.0 ve üzeri
- DirectX: Sürüm 10
- Depolama: 500 MB kullanılabilir alan
Türkçe dil desteği
Uygun fiyat
Türe yeni bir soluk getirdi
Uzun süreli oynanış
Rahatlatıcı ve eğlendirici oyun mekanikleri