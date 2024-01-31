Stardew Valley’i duymayan kaldı mı? Hemen Stardew Valley indirin ve en iyi çiftçilik simülasyonlarından biri olan bu oyunu deneyimleyin.

Kemal Tavus - 55 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

ConcernedApe tarafından geliştirilen ve yayınlanan Stardew Valley 2016 yılında yayınlandı. En iyi indie’lerden biri olan Stardew Valley çıkışından bu yana çok büyük ilgi gördü. Milyonlarca oyuncu tarafından oynanan bu oyun “çiftçilik simülasyonu” gibi bir alt türü oluşturdu diyebiliriz.

Stardew Valley çok başarılı bir oyun oldu ve herkes tarafından çok takdir edilen bir oyun oldu. Öyle ki, pek çok kişi bu yapımdan etkilendi ve Stardew Valley benzeri oyunlar birkaç yıl içerisinde piyasada yerini aldı.

Stardew Valley’de yapabileceğiniz pek çok şey vardır. Göründüğünden çok daha derin bir yapım olan Stardew Valley’de saatlerin nasıl geçtiğini anlamayacaksınız bile. Sadece çiftçilik yaptığınız bir oyun değil, çevredeki pek çok NPC ile de etkileşime girebileceğiniz bir oyun olan Stardew Valley’de flört, arkadaşlık gibi pek çok yaşama dair öğeler bulunuyor.

Stardew Valley İndir

Siz de hemen Stardew Valley indirin ve türünün öncüsü olan bu çiftçilik oyununu deneyimlemeye başlayın.

Stardew Valley Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi : Windows Vista ya da sonrası

: Windows Vista ya da sonrası İşlemci : 2 Ghz

: 2 Ghz Bellek : 2 GB RAM

: 2 GB RAM Ekran Kartı : 256 MB video belleği, gölgelendirme modeli 3.0 ve üzeri

: 256 MB video belleği, gölgelendirme modeli 3.0 ve üzeri DirectX : Sürüm 10

: Sürüm 10 Depolama: 500 MB kullanılabilir alan