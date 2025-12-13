Disney'den Google'a Gözdağı! Rakibine de 1 Milyar Dolar Verdi

Disney, yapay zeka alanında etkisini hissettirmeye başladı. Dünyanın en zengin karakter yelpazelerinden birine sahip olan eğlence devi, önce OpenAI ile büyük bir anlaşma imzalayarak mevcut karakterlerin yapay zeka şirketi tarafından kullanılmasını mümkün hâle getirdi. Daha sonra ise onun en büyük rakibi Google'a telif ihtarı gönderdi.

Disney, Google'ı Telif İhlali Konusunda Uyardı

Disney, yapay zeka alanındaki en büyük hamlelerden birini yaparak OpenAI ile milyar dolarlık bir ortaklığa imza attı. Bu anlaşmanın temelinde OpenAI'ın yazıyı videoya dönüştürme aracı Sora yer aldı. Şirket, bu iş birliği doğrultusunda yapay zeka şirketine Marvel Sinematik Evreni (MCU), Star Wars gibi dünya genelinde en çok bilinen evrenlerden karakterler ve görseller artık Sora'nın eğitim verisi olarak kullanılabiliyor.

Bu anlaşma aynı zamanda kullanıcılara OpenAI'ın Sora aracı üzerinden Star Wars ya da Marvel da dahil olmak üzere birçok popüler karakteri içeren görüntüler oluşturma imkânı sundu. Disney ayrıca OpenAI'a 1 milyar dolarlık bir yatırım yaptı. Eğlence devi, bu anlaşma ile sadece lisans geliri elde etmekle kalmayacak, bununla beraber OpenAI'ın sahip olduğu teknolojiyi kendi işlerinde kullanarak maliyet ve zaman tasarrufu da sağlayacak.

İki şirket arasında yapılan bu anlaşma, Disney açısından oldukça avantajlı görünüyor. Fakat Google ile böyle bir anlaşması bulunmuyor. Bu nedenle OpenAI ile anlaşmasından saatler önce Google'a bir telif ihtarı göndermeyi tercih etti. Şirket, Google'ın kendi üretken yapay zeka modellerinin eğitiminde Disney'in telifli karakterlerini kullandığını ve YouTube gibi uygulamalarda bu karakterler kullanılarak içerik üretilebildiğini iddia etti.

Disney'in avukatları, Google'ın telif hakkı ile korunan karakterleri kullanmamasını ve bunlarla ilgili eserler oluşturulmasını engellemesini talep etti. Disney CEO'su Bob Iger ise aylardır Google ile görüşmeler yapılmasına rağmen herhangi bir ilerleme kaydedilmediğini, bu nedenle yasal yollara başvurulduğunu ifade etti.

Google, Disney ile uzun süreli ve karşılıklı katkı sağlayan bir ilişkileri olduğunu ve yapay zeka modellerini herkesin erişimine açık genel verilerle geliştirildiğini belirtti. Buna ek olarak telif hakkı sahiplerine içerik kaldırma imkânı sunan Content ID gibi sistemleri olduğunu da hatırlattı.