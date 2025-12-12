GPT-5.2 Yerden Yere Vuruluyor! ChatGPT Artık Bildiğiniz Gibi Değil

OpenAI, 11 Aralık 2025 tarihinde en yeni yapay zeka modelini GPT-5.2'yi tanıttı. Bu tanıtımın hemen ardından ise gelişmiş yapay zeka modelini kullanıma sundu. Kullanıcılar ise bu modeli ChatGPT üzerinden erişime açılır açılmaz test etmeye başladı. Ne var ki ilk izlenimler beklendiği gibi olumlu olmadı.

GPT-5.2 Geriye Doğru Atılmış Bir Adım Olarak Görülüyor

OpenAI, Google'ın yapay zeka alanındaki rekabeti kızıştıran Gemini 3 modeli ile rekabet etmek adına GPT-5.2 modelini planlanandan daha kısa süre içinde kullanıma sundu. Bazı kullanıcılar ise modelin piyasaya sürülmesinden kısa bir süre sonra Reddit ve benzeri sosyal medya platformlarında yeni modelden beklediğini tam olarak alamadığını belirtti.

ChatGPT üzerinden erişime açılan bu yeni model, kullanıcılar tarafından fazla kurumsal görüldü. Hatta bazıları, bunu "geriye doğru atılmış bir adım" olarak değerlendirdi. Çoğu kullanıcı ise ChatGPT'nin yeni sürümünün fazlasıyla sıkıcı olduğunu ifade etti. Kullanıcıların düşüncesine göre yeni model âdeta yapay zeka destekli müşteri hizmetlerine benziyor.

Bu olumsuz görüşlerden doğrudan etkilenmemek gerektiğini belirtmek gerekiyor. ChatGPT'ye güç veren GPT-5 modeli ilk piyasaya sürüldüğünde de benzer olumsuz tepkiler çok yaygındı. Daha sonra OpenAI tarafından atılan bazı adımların da sayesinde yeni modele alışılmaya başlandı. Bu modelde de benzer bir sürecin söz konusu olması muhtemel. O yüzden "iyi" ya da "kötü" ayrımı yapmadan önce birkaç hafta beklemekte fayda var.

GPT-5.2'nin Özellikleri Neler?

GPT-5.2, uzun belgeleri önceki modellere göre çok daha doğru bir şekilde işleyebiliyor. Aktarılan bilgilere göre bu model sayesinde ChatGPT artık yüz binlerce kelimeden oluşan belgeleri dahi sorunsuz bir şekilde analiz edebiliyor. Kullanıcılar istediği başlıkları ya da detayları uzun yazılardan hızlıca çıkarabiliyor. Böylece zamandan ciddi ölçüde tasarruf edebiliyor.

OpenAI'ın yeni modeli ayrıca günlük işleri hızlandırmakla sınırlı kalmıyor, bununla birlikte karmaşık ve uzmanlık gerektiren zor görevleri de kolay bir şekilde tamamlamaya olanak sağlıyor. Örneğin yazılım geliştirme gibi teknik konularda size daha kapsamlı bir rehberlik görevi üstlenebiliyor.

GPT-5.2 Instant, Thinking ve Pro olmak üzere üç farklı modla geliyor. Instant sürümü daha çok günlük işlerde hızlı çözümler sunmaya odaklanıyor. Thinking modu, karmaşık görevleri derinlemesine ele alarak size kapsamlı bilgiler sunuyor. PRo sürümü ise zor sorular ve ayrıntılar bilgiler elde etmeye olanak tanıyor.