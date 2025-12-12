Yapay Zeka ile Marvel Filmleri Yapılabilecek! Dev Anlaşma İmzalandı

Disney, OpenAI ile önemli bir ortaklık kurma kararı aldı. Bu karar doğrultusunda ise yapay zeka şirketine 1 milyar dolarlık yatırım yaptı. Ayrıca OpenAI'ın yapay zeka videoları oluşturma imkânı sunan özel platformu Sora'da popüler karakterlerin kullanımını mümkün kılan bir anlaşma imzaladı.

Yapay Zeka ile Popüler Filmler Hazırlanabilecek

OpenAI ve Disney arasındaki yeni anlaşma, üç yıl boyunca geçerli ve kapsamı şu anlık sadece kısa videolar oluşturma ile sınırlı tutuluyor. Bu nedenle ilk olarak Sora platformuna gelecek. 2026 yılının başlarında ise ChatGPT'de lisanslı karakterler kullanılarak görsel oluşturmak mümkün olacak.

Bu anlaşma hem yapay zeka hem sinema sektöründe önemli bir değişime işaret ediyor. Disney'in lisans konusuna verdiği önem göz önünde bulundurulacak olduğunda bu hamlenin Sora'nın bu alanda kullanımının yaygın olarak benimsenmesini sağlayabilir. Sora uygulaması Ekim ayında piyasaya sürüldüğünde OpenAI'ın ünlülerin görüntülerini kullanarak video oluşturmaya izin vermesi gibi özelliklerle aldığı tepkilerin tam aksi yönünde bir eğilim olduğunu belirtmek gerekiyor.

O dönemde gerek ajanslar gerek sinema dünyasından birçok isim OpenAI'a karşı tepki göstermişti. Çoğu kişi, bu tür yapay zeka uygulamalarına karşı bir cephe alırken Disney CEO'su Bob Iger ise tam aksi bir tarafta durdu. Iger'a göre yapay zeka alanındaki hızlı ilerlemeler, sinema sektörü için önemli bir ana işaret ediyor.

İlginç bir şekilde Disney, geçmişte Midjourney'ye telif hakkı ile korunan Darth Vader gibi karakterleri içeren görüntüler oluşturmasına izin vermesi nedeniyle dava açmıştı. Bu anlaşma, Disney'in karakterlerinin kullanılmasına tamamen karşı olmadığını, lisanslı karakterlerin kullanımını mümkün kılmak isteyen şirketlere anlaşma kapısı araladığını gösteriyor.