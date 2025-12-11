Adobe'nin Efsane Uygulamaları ChatGPT'ye Geldi

ChatGPT, görsel düzenleme konusunda bütün ihtiyaçlarınızı karşılayacak Adobe entegrasyonuna kavuştu. Kullanıcılar artık OpenAI'ın yapay zeka destekli sohbet botunda bir fotoğraf üzerinde istediği bütün düzenleme işlemlerini sadece birkaç kelime ile anlatarak gerçekleştirebiliyor. Bu, PDF'leri düzenlemeyi bile mümkün hâle getiriyor.

ChatGPT'ye Adobe Entegrasyonu Geldi

Grafik tasarım söz konusu olduğunda ilk akla gelen birkaç isimden biri olan Adobe, Adobe Photoshop, Adobe Express ve Adobe Acrobat hizmetlerinin artık yapay zeka destekli sohbet botu ChatGPT üzerinden kullanılabildiğini duyurdu. Bu entegrasyon, ChatGPT kullanıcılarının fotoğraf düzenleme gibi işlemlerini ilgili uygulamaları yüklemesine gerek kalmadan sohbet botundan gerçekleştirmesine olanak tanıyor.

ChatGPT kulanıcıları, bu yeni özellik sayesinde prompt yani basit metin istemleri kullanarak artık Photoshop gibi uygulamaların sunduğu temel özelliklerden faydalanabiliyor. Adobe Photoshop entegrasyonu ile görselleri düzenleyebiliyor. Örneğin parlaklık, kontrast ve pozlama gibi ince ayarlamalar yapabiliyor. Bununla birlikte görüntünün bir kısmına özel olarak düzenleme işlemleri gerçekleştirip efektler uygulayabiliyor.

Adobe Express entegrasyonu, size görsellere animasyon ekleme imkânı sunuyor. Metin ve görselleri değiştirebilir, mevcut tasarımları düzenleyip geliştirebilirsiniz. İster bir düğün davetiyesi ister sosyal medya için gönderi hazırlıyor olun, bu entegrasyon sayesinde ChatGPT'de herhangi bir konu hakkında hayalinizdeki gibi tasarımlar ortaya çıkarmak için ilk isteminizi girebilirsiniz.

Bu arada Adobe entegrasyonu sadece fotoğraf düzenleme ve tasarım konularında size yardımcı olmakla sınırlı kalmıyor. Adobe Acrobat desteği, PDF düzenleme, metin ya da tabloları çıkarma, birden fazla dosyayı birleştirme, dosya sıkıştırma ve farklı formatlardaki dosyaları PDF'e dönüştürme gibi olanaklar sağlıyor.

Bu büyük entegrasyondan yararlanmaya başlamak için ilk olarak ChatGPT'yi açın ve profil simgesine bastıktan sonra ayarları seçin. Ayarlar bölümünden "Uygulamalar ve Bağlayıcılar" kısmına gidin ve Adobe Photoshop, Adobe Express ve Adobe Acrobat hizmetlerinden dilediğinizin üzerine basıp "Bağla" seçeneğine tıklayın.