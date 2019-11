Disney+ Saldırıya Uğradı! Hesaplar Çalındı

Geçtiğimiz haftalarda yayın hayatına başlayan dijital TV servisi Disney Plus siber saldırıya uğradı. Siber saldırı sonrası kullanıcıların hesapları çalındı.

Netflix rakibi Disney Plus son zamanlarda zor günler geçiriyor. Her yaş kategorisine hitap eden Disney+, hackerların yeni hedefi oldu. Şu anda 10 milyondan fazla kullanıcısı bulunan Disney Plus'ın sunucuların siber saldırı yapıldı.

Kötü amaçlı kişiler çaldıkları hesapları internet üzerinden ücretsiz olarak dağıtmaya başladı. Hesapların ücretsiz olarak dağıtıldığını öğrenen kullanıcılar Disney Plus'a büyük tepki gösterdi.Konu hakkında şirket herhangi bir açıklamada bulunmadı.

Disney Plus, aylık 6.99 dolardan Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve Hollanda'da hizmet vermekte. Disney Plus'ın ülkemizde hizmet verip vermeyeceği henüz bilinmiyor.

Şu anda Disney+'da bulunan filmlerin bazıları şu şekilde: