Apple Dört iPhone Modelini Satıştan Kaldırdı

Apple, Awe Dropping isimli etkinlikte iPhone Air, iPhone 17, iPhone 17 Pro ve iPhone 17 Pro Max olmak üzere dört farklı modelden oluşan yeni seriyi tanıttı. Bu tanıtımla birlikte çok sevilen bazı iPhone modelleri satıştan kaldırıldı. Apple'ın çevrim içi mağazasında dört telefon artık satılmıyor.

Apple'ın Mağazasında Hangi iPhone Modelleri Satıştan Kaldırıldı?

iPhone 17 serisinin 9 Eylül 2025 tarihinde Apple'ın çevrim içi mağazasına eklenmesi ile birlikte önemli bir gelişme yaşandı. iPhone 16 Pro, iPhone 16 Pro Max, iPhone 15 ve iPhone 15 Plus Apple'ın çevrim içi mağazasından kaldırıldı. Bu telefonların e-ticaret platformları ve mobil operatörler aracılığıyla satılmaya devam ettiğini belirtelim.

Apple'ın çevrim içi mağazasında şu an sadece iPhone 17, iPhone 17 Pro, iPhone Pro Max ve iPhone Air'in yanı sıra iPhone 16 ve iPhone 16e bulunuyor. iPhone 17 serisinin ön sipariş süreci 12 Eylül 2025 tarihinde saat 15.00'te başlayacak. Belirtilen tarihten itibaren yeni iPhone'lar ön sipariş verilebilecek.

iPhone 17 Serisi Türkiye Fiyatları ve Depolama Seçenekleri

Model 256 GB 512 GB 1 TB 2 TB iPhone 17 77.999 TL 89.999 TL – – iPhone Air 97.999 TL 109.999 TL 121.999 TL – iPhone 17 Pro 107.999 TL 119.999 TL 131.999 TL – iPhone 17 Pro Max 119.999 TL 131.999 TL 143.999 TL 168.999 TL

iPhone 17 Özellikleri

Ekran Boyutu: 6.3 inç

6.3 inç Ekran Teknolojisi: OLED

OLED Ekran Çözünürlüğü: 1206 × 2622 (FHD+) piksel, 460 ppi

1206 × 2622 (FHD+) piksel, 460 ppi Ekran Yenileme Hızı: 120 Hz

120 Hz Ekran Koruma Teknolojisi: Corning Ceramic Shield Glass (Gen 2)

Corning Ceramic Shield Glass (Gen 2) İşlemci: Apple A19

Apple A19 RAM: 8 GB

8 GB Depolama: 256 GB (512 GB seçeneği mevcut)

256 GB (512 GB seçeneği mevcut) Arka Kamera: 48 MP ana (f/1.6, OIS, 26 mm) + 48 MP ultra geniş (f/2.2, 120°), 2x kayıpsız yakınlaştırma

48 MP ana (f/1.6, OIS, 26 mm) + 48 MP ultra geniş (f/2.2, 120°), 2x kayıpsız yakınlaştırma Arka Kamera Video Kaydı: 4K 60 fps, HDR/Dolby Vision; ağır çekim 1080p 120/240 fps

4K 60 fps, HDR/Dolby Vision; ağır çekim 1080p 120/240 fps Ön Kamera: 18 MP (f/1.9, AF, TrueDepth)

18 MP (f/1.9, AF, TrueDepth) Ön Kamera Video Kaydı: 4K 60 fps, HDR/Dolby Vision; 1080p 120 fps

4K 60 fps, HDR/Dolby Vision; 1080p 120 fps Batarya: 3692 mAh

3692 mAh Şarj Hızı: Bilinmiyor

Bilinmiyor Kablosuz Şarj: 25W

iPhone Air Özellikleri

Ekran Boyutu: 6.5 inç

6.5 inç Ekran Teknolojisi: OLED

OLED Ekran Çözünürlüğü: 1260 × 2736 (FHD+) piksel

1260 × 2736 (FHD+) piksel Ekran Yenileme Hızı: 120 Hz

120 Hz Ekran Koruma Teknolojisi: Corning Ceramic Shield Glass (Gen 2)

Corning Ceramic Shield Glass (Gen 2) İşlemci: Apple A19 Pro

Apple A19 Pro RAM: 12 GB

12 GB Depolama: 256 GB (512 GB ve 1 TB seçenekleri mevcut)

256 GB (512 GB ve 1 TB seçenekleri mevcut) Arka Kamera: 48 MP, f/1.6, OIS (Sensor-shift), 2x kayıpsız zoom

48 MP, f/1.6, OIS (Sensor-shift), 2x kayıpsız zoom Arka Kamera Video Kaydı: 4K 60fps, HDR, Dolby Vision, 1080p 120/240fps ağır çekim

4K 60fps, HDR, Dolby Vision, 1080p 120/240fps ağır çekim Ön Kamera: 18 MP, f/1.9, TrueDepth, AF

18 MP, f/1.9, TrueDepth, AF Ön Kamera Video Kaydı: 4K 60fps, HDR, Dolby Vision, 1080p 120fps ağır çekim

4K 60fps, HDR, Dolby Vision, 1080p 120fps ağır çekim Batarya: 3149 mAh

3149 mAh Şarj Hızı: Bilinmiyor

Bilinmiyor Kablosuz Şarj: 20W

iPhone 17 Pro Özellikleri

Ekran Boyutu: 6.3 İnç

6.3 İnç Ekran Teknolojisi: OLED

OLED Ekran Çözünürlüğü: 1206x2622 piksel (FHD+)

1206x2622 piksel (FHD+) Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz Ekran Koruma Teknolojisi: Corning Ceramic Shield Glass (Gen2)

Corning Ceramic Shield Glass (Gen2) İşlemci: Apple A19 Pro

Apple A19 Pro RAM: 12 GB

12 GB Depolama: 256 GB / 512 GB / 1 TB

256 GB / 512 GB / 1 TB Arka Kamera: 48 MP geniş açılı kamera + 12 MP periskop telefoto kamera + 48 MP ultra geniş açılı kamera

48 MP geniş açılı kamera + 12 MP periskop telefoto kamera + 48 MP ultra geniş açılı kamera Arka Kamera Video Kaydı: 4K 24/25/30/60/100/120 FPS, 1080p 25/30/60/120/240 FPS

4K 24/25/30/60/100/120 FPS, 1080p 25/30/60/120/240 FPS Ön Kamera: 12 MP geniş açılı kamera

12 MP geniş açılı kamera Ön Kamera Video Kaydı: 4K 24/25/30/60 FPS, 1080p 25/30/60/120 FPS

4K 24/25/30/60 FPS, 1080p 25/30/60/120 FPS Batarya: 4.252 mAh

4.252 mAh Şarj Hızı: Bilinmiyor

Bilinmiyor Kablosuz Şarj: 25W

iPhone 17 Pro Max Özellikleri

Ekran Boyutu: 6.9 inç

6.9 inç Ekran Teknolojisi: OLED

OLED Ekran Çözünürlüğü: 1320 × 2868 (FHD+) piksel, 460 ppi

1320 × 2868 (FHD+) piksel, 460 ppi Ekran Yenileme Hızı: 120 Hz

120 Hz Ekran Koruma Teknolojisi: Corning Ceramic Shield Glass (Gen 2)

Corning Ceramic Shield Glass (Gen 2) İşlemci: Apple A19 Pro

Apple A19 Pro RAM: 12 GB

12 GB Depolama: 256 GB (512 GB / 1 TB / 2 TB seçenekleri mevcut)

256 GB (512 GB / 1 TB / 2 TB seçenekleri mevcut) Arka Kamera: 48 MP ana (f/1.78, OIS) + 48 MP telefoto (periskop, 4x optik zoom, OIS) + 48 MP ultra geniş (f/2.2, 120°), 2x kayıpsız yakınlaştırma

48 MP ana (f/1.78, OIS) + 48 MP telefoto (periskop, 4x optik zoom, OIS) + 48 MP ultra geniş (f/2.2, 120°), 2x kayıpsız yakınlaştırma Arka Kamera Video Kaydı: 4K 60 fps, Apple ProRes / ProRes RAW, HDR/Dolby Vision; 4K 120 fps ve 1080p 240 fps ağır çekim

4K 60 fps, Apple ProRes / ProRes RAW, HDR/Dolby Vision; 4K 120 fps ve 1080p 240 fps ağır çekim Ön Kamera: 18 MP (f/1.9, AF, TrueDepth)

18 MP (f/1.9, AF, TrueDepth) Ön Kamera Video Kaydı: 4K 60 fps (HDR/Dolby Vision ve ProRes), 1080p 120 fps

4K 60 fps (HDR/Dolby Vision ve ProRes), 1080p 120 fps Batarya: 5.088 mAh

5.088 mAh Şarj Hızı: Bilinmiyor

Bilinmiyor Kablosuz Şarj: 25W

En güçlü iPhone modelleri arasında yerini alan iPhone 17 Pro Max'te Apple A19 Pro işlemcisi bulunuyor. Bu güçlü işlemci yüksek grafikli mobil oyunları ve yoğun kaynak gerektiren işlemleri rahatlıkla yerine getirebiliyor. Telefonda ayrıca gelişmiş soğutma teknolojisi de mevcut.

Hangi iPhone modelini satın almayı düşünüyorsunuz? iPhone 17 serisinde en çok hangi özelliği sevdiniz? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumalr kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.