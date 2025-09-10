Apple Dört iPhone Modelini Satıştan Kaldırdı
iPhone 17 serisi dahil birçok ürün tanıtan Apple, dört farklı iPhone modelini satıştan kaldırdı. İşte Apple'ın mağazasında artık satılmayan iPhone'lar!
Apple, Awe Dropping isimli etkinlikte iPhone Air, iPhone 17, iPhone 17 Pro ve iPhone 17 Pro Max olmak üzere dört farklı modelden oluşan yeni seriyi tanıttı. Bu tanıtımla birlikte çok sevilen bazı iPhone modelleri satıştan kaldırıldı. Apple'ın çevrim içi mağazasında dört telefon artık satılmıyor.
Apple'ın Mağazasında Hangi iPhone Modelleri Satıştan Kaldırıldı?
iPhone 17 serisinin 9 Eylül 2025 tarihinde Apple'ın çevrim içi mağazasına eklenmesi ile birlikte önemli bir gelişme yaşandı. iPhone 16 Pro, iPhone 16 Pro Max, iPhone 15 ve iPhone 15 Plus Apple'ın çevrim içi mağazasından kaldırıldı. Bu telefonların e-ticaret platformları ve mobil operatörler aracılığıyla satılmaya devam ettiğini belirtelim.
Apple'ın çevrim içi mağazasında şu an sadece iPhone 17, iPhone 17 Pro, iPhone Pro Max ve iPhone Air'in yanı sıra iPhone 16 ve iPhone 16e bulunuyor. iPhone 17 serisinin ön sipariş süreci 12 Eylül 2025 tarihinde saat 15.00'te başlayacak. Belirtilen tarihten itibaren yeni iPhone'lar ön sipariş verilebilecek.
iPhone 17 Serisi Türkiye Fiyatları ve Depolama Seçenekleri
|Model
|256 GB
|512 GB
|1 TB
|2 TB
|iPhone 17
|77.999 TL
|89.999 TL
|–
|–
|iPhone Air
|97.999 TL
|109.999 TL
|121.999 TL
|–
|iPhone 17 Pro
|107.999 TL
|119.999 TL
|131.999 TL
|–
|iPhone 17 Pro Max
|119.999 TL
|131.999 TL
|143.999 TL
|168.999 TL
iPhone 17 Özellikleri
- Ekran Boyutu: 6.3 inç
- Ekran Teknolojisi: OLED
- Ekran Çözünürlüğü: 1206 × 2622 (FHD+) piksel, 460 ppi
- Ekran Yenileme Hızı: 120 Hz
- Ekran Koruma Teknolojisi: Corning Ceramic Shield Glass (Gen 2)
- İşlemci: Apple A19
- RAM: 8 GB
- Depolama: 256 GB (512 GB seçeneği mevcut)
- Arka Kamera: 48 MP ana (f/1.6, OIS, 26 mm) + 48 MP ultra geniş (f/2.2, 120°), 2x kayıpsız yakınlaştırma
- Arka Kamera Video Kaydı: 4K 60 fps, HDR/Dolby Vision; ağır çekim 1080p 120/240 fps
- Ön Kamera: 18 MP (f/1.9, AF, TrueDepth)
- Ön Kamera Video Kaydı: 4K 60 fps, HDR/Dolby Vision; 1080p 120 fps
- Batarya: 3692 mAh
- Şarj Hızı: Bilinmiyor
- Kablosuz Şarj: 25W
iPhone Air Özellikleri
- Ekran Boyutu: 6.5 inç
- Ekran Teknolojisi: OLED
- Ekran Çözünürlüğü: 1260 × 2736 (FHD+) piksel
- Ekran Yenileme Hızı: 120 Hz
- Ekran Koruma Teknolojisi: Corning Ceramic Shield Glass (Gen 2)
- İşlemci: Apple A19 Pro
- RAM: 12 GB
- Depolama: 256 GB (512 GB ve 1 TB seçenekleri mevcut)
- Arka Kamera: 48 MP, f/1.6, OIS (Sensor-shift), 2x kayıpsız zoom
- Arka Kamera Video Kaydı: 4K 60fps, HDR, Dolby Vision, 1080p 120/240fps ağır çekim
- Ön Kamera: 18 MP, f/1.9, TrueDepth, AF
- Ön Kamera Video Kaydı: 4K 60fps, HDR, Dolby Vision, 1080p 120fps ağır çekim
- Batarya: 3149 mAh
- Şarj Hızı: Bilinmiyor
- Kablosuz Şarj: 20W
iPhone 17 Pro Özellikleri
- Ekran Boyutu: 6.3 İnç
- Ekran Teknolojisi: OLED
- Ekran Çözünürlüğü: 1206x2622 piksel (FHD+)
- Ekran Yenileme Hızı: 120Hz
- Ekran Koruma Teknolojisi: Corning Ceramic Shield Glass (Gen2)
- İşlemci: Apple A19 Pro
- RAM: 12 GB
- Depolama: 256 GB / 512 GB / 1 TB
- Arka Kamera: 48 MP geniş açılı kamera + 12 MP periskop telefoto kamera + 48 MP ultra geniş açılı kamera
- Arka Kamera Video Kaydı: 4K 24/25/30/60/100/120 FPS, 1080p 25/30/60/120/240 FPS
- Ön Kamera: 12 MP geniş açılı kamera
- Ön Kamera Video Kaydı: 4K 24/25/30/60 FPS, 1080p 25/30/60/120 FPS
- Batarya: 4.252 mAh
- Şarj Hızı: Bilinmiyor
- Kablosuz Şarj: 25W
iPhone 17 Pro Max Özellikleri
- Ekran Boyutu: 6.9 inç
- Ekran Teknolojisi: OLED
- Ekran Çözünürlüğü: 1320 × 2868 (FHD+) piksel, 460 ppi
- Ekran Yenileme Hızı: 120 Hz
- Ekran Koruma Teknolojisi: Corning Ceramic Shield Glass (Gen 2)
- İşlemci: Apple A19 Pro
- RAM: 12 GB
- Depolama: 256 GB (512 GB / 1 TB / 2 TB seçenekleri mevcut)
- Arka Kamera: 48 MP ana (f/1.78, OIS) + 48 MP telefoto (periskop, 4x optik zoom, OIS) + 48 MP ultra geniş (f/2.2, 120°), 2x kayıpsız yakınlaştırma
- Arka Kamera Video Kaydı: 4K 60 fps, Apple ProRes / ProRes RAW, HDR/Dolby Vision; 4K 120 fps ve 1080p 240 fps ağır çekim
- Ön Kamera: 18 MP (f/1.9, AF, TrueDepth)
- Ön Kamera Video Kaydı: 4K 60 fps (HDR/Dolby Vision ve ProRes), 1080p 120 fps
- Batarya: 5.088 mAh
- Şarj Hızı: Bilinmiyor
- Kablosuz Şarj: 25W
En güçlü iPhone modelleri arasında yerini alan iPhone 17 Pro Max'te Apple A19 Pro işlemcisi bulunuyor. Bu güçlü işlemci yüksek grafikli mobil oyunları ve yoğun kaynak gerektiren işlemleri rahatlıkla yerine getirebiliyor. Telefonda ayrıca gelişmiş soğutma teknolojisi de mevcut.
Hangi iPhone modelini satın almayı düşünüyorsunuz? iPhone 17 serisinde en çok hangi özelliği sevdiniz? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumalr kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.