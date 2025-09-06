1237 TL'lik Dune Awakening Ücretsiz Oluyor! Tarih Verildi

Hayatta kalma türünü sevenleri benzersiz bir dünyaya götüren Dune: Awakening ücretsiz oluyor. Dune evrenini sevenlerin kaçırmaması gereken oyunu oynamak için sınırlı bir süreniz olacak. Bu süre zarfında oyunu tamamen özgürce deneyimleyebilirsiniz. Ayrıca merakla beklenen DLC de önceden belirlenen tarihten daha erken gelecek.

Dune: Awakening Ne Zaman Ücretsiz Olacak?

Dune: Awakening, 11-15 Eylül tarihleri arasında Steam'de ücretsiz olarak oynanabilir olacak. Herhangi bir içerik veya oynanış süresi gibi kısıtlama olmadan oyunu dilediğiniz gibi oynama fırsatına sahip olacaksınız. Üstelik tüm ilerlemeleriniz kaydedilecek. Ücretsiz oyun etkinliği sona erdikten sonra geride bırakacağınız o dünyaya oyunu satın alarak yeniden dönebileceksiniz.

En iyi hayatta kalma oyunları arasında yer alan Dune: Awakening ücretsiz olduktan sonra oyunu oynayan diğer kişilerle aynı dünyayı seçerek birlikte oyunun keyfini çıkarabilirsiniz. Bu yolculuk sizin için eğlenceli geçerse 11 Eylül'de başlayacak yüzde 20 indirim sayesinde oyunu daha ucuza alabilirsiniz. Bu kampanyanın da 22 Eylül'de sona ereceğini belirtelim.

Funcom tarafından geliştirilen oyunun ücretsiz olacağına yönelik açıklamanın yanı sıra oyuncuları heyecanlandıracak harika bir duyuru daha yapıldı: Bölüm 2 ve DLC beklenenden erken çıkacak.. Bölüm 2 ile Lost Harvest DLC, 9 Eylül'de oyuncularla buluşacak. Bu, sabırsızlıkla DLC'yi bekleyenlerin önünde sadece sayılı günlerin kaldığı anlamına geliyor.

Dune: Awakening Sistem Gereksinimleri Neler?

Dune: Awakening'i oynamak için karşılamanız gereken minimum sistem gereksinimleri şu şekilde:

İşletim Sistemi: Windows 10 64-bit

Windows 10 64-bit Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 1060 (6 GB) / AMD Radeon 5600XT (6 GB)

NVIDIA GeForce GTX 1060 (6 GB) / AMD Radeon 5600XT (6 GB) RAM: 16 GB

16 GB Kullanılabilir Depolama Alanı: 60 GB

60 GB İşlemci: Intel Core i5-7400 / AMD Ryzen 3 1200

Intel Core i5-7400 / AMD Ryzen 3 1200 DirectX: Sürüm 12

Yukarıda yer alan sistem gereksinimlerini karşılayacak bir donanıma sahipseniz oyunu 11 Eylül ile 15 Eylül tarihleri arasında ücretsiz olarak oynamanın keyfini çıkarabilirsiniz.