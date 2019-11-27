Dünyanın Tamamını Bu Trenlerle Dolaşmak Mümkün

Birçok kişi teknoloji alanında yönünü uzaya çevirse bile bazı kuruluşlar tam tersini düşünüyor. Dünyanın tamamını dolaşma imkanı sunan yeni bir tren türü tasarım aşamasında. İşte haberimizin detayları.

Günlük hayatta kullandığımız metrolar bizleri istediğimiz birçok noktaya götürebiliyor. Üstelik hızları çok ciddi bir seviyeye ulaşan bu metrolar, kısa bir süre içerisinde bir noktadan başka bir noktaya geçebiliyor. Bu yeni trenler AeroSlider olarak adlandırılıyor.

Dünyanın tamamını büyük bir hızla dolaşacak

Raylar üzerinde gitmek yerine manyetik halkalar arasından geçerek havada yoluna devam eden bu trenler, saatte 800 km/s hıza çıkacak. Böylece mesafeler tahmin edemeyeceğiniz kadar azalmış olacak.

Trenin tasarımını bir mermiye benzetebiliriz. Trenin gövdesinin aerodinamik bir yapıda olması nedeniyle, motor veya bataryaya gerek kalmıyor. Bu trenler havada hareket edeceği için çapı dar olan göl ve akarsuları geçerken köprüye de ihtiyaç duymayacak. Yaklaşık olarak 250 metre uzunluğuna ulaşacak bu trenler, adeta bir yaşam alanı gibi tasarlandı.

Hava yolları tarafından Dünyaya çok ciddi bir karbondioksit salınımı gerçekleşmesi nedeniyle, bu tarz sistemler son derece gerekli görülüyor. Bu trenler ile birlikte hem maliyet hem de çevre koruması sağlanacak. Peki sizce bu tür ultra hızlı tren projeleri dünyaya ne tür katkılar sağlayabilir? Fikirlerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.